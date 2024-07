Euro 2024, Francia-Belgio 0-0: non si sblocca il match | Diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

É tutto pronto: Francia e Belgio si affrontano, alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, agli ottavi di finale di Euro 2024. La vincente affronterà venerdì 5 luglio alle 21 ad Amburgo una tra Portogallo e Slovenia, avversarie nell'altro ottavo di finale in programma stasera a Francoforte. Il match è visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. La telecronaca è affidata a Davide Polizzi e Beppe Bergomi.

La diretta

14' - Ancora francesi in avanti Griezmann cerca Mbappé sul secondo palo ma trova la deviazione di Castagne. Nyberg non concede un corner evidente e Tchouameni viene ammonito per proteste

11' - Chance per la Francia con Koundé che da destra mette un buon pallone in area di rigore, senza trovare compagni pronti per la battuta a rete

5' - Grande equilibrio nelle prime fasi di gioco, con i Diavoli Rossi che si affidano alla velocità di Openda e Carrasco

2' - Francia subito in attacco. Traversone di Tchouameni da sinistra a pescare in area di rigore Rabiot, che al volo dal dischetto non inquadra lo specchio della porta

1' - Partiti

Il tabelllino

FRANCIA (4-3-3) - Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, T.Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Griezmann, Thuram, Mbappé. Ct: Didier Deschamps

BELGIO (4-3-3) - Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Openda, Onana, Doku;De Bruyne, Lukaku, Carrasco. Ct: Domenico Tedesco

Marcatori:

Ammoniti: Tchouameni (F)

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia)

Stadio: Merkur Spiel-Arena (Dusseldorf)