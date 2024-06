Euro 2024, Germania-Danimarca 0-0: gol annullato a Schlotterbeck | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto: la Germania sfida la Danimarca al Signal Iduna Park di Dortmund, per il secondo ottavo di finale di Euro 2024. Chi vince affronta ai quarti di finale la vincente di Spagna-Georgia. Il match è visibile alle ore 21.00 in diretta e in esclusiva su Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Telecronaca di Federico Zancan, con commento di Riccardo Montolivo.

La diretta

7' - I tedeschi continuano a spingere con grande intensità. Conclusione da fuori di Kimmich, Schmeichel si supera e mette in angolo

3' - La Germania parte subito forte. Sugli sviluppi di un corner Schlotterbeck salta più alto di tutti e batte Schmeichel. Il gol viene annullato per un blocco falloso del difensore

1' - Partiti

Il tabellino

GERMANIA (4-2-3-1) - Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Sané; Havertz. Ct: Julian Nagelsmann

DANIMARCA (3-5-2) - Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Maehle, Delaney, Eriksen, Hojbjerg, Bah; Skov Olsen, Hojlund. Ct: Kasper Hjulmand

Marcatori:

Ammoniti:

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Stadio: Signal Iduna Park (Dortmund)