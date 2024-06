Euro 2024, i risultati del 15 giugno

Ascolta ora 00:00 00:00

Inizia bene il cammino della Svizzera a Euro 2024. Al RheinEnergieStadion di Colonia la nazionale elvetica piega l'Ungheria 3-1. Al 12' apre le marcature Duah poi allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio del bolognese Aebischer. Nella ripresa l'Ungheria accorcia le distanze con Varga al 66'. In pieno recupero Embolo sigla il tris rossocrociato. Con questa vittoria la Svizzera raggiunge la Germania in vetta al Gruppo A con tre punti. Restano a zero punti Scozia e Ungheria.

Il tabellino

UNGHERIA (3-4-2-1) - Gulacsi; Szalai (79' Dardai), Orban, Lang (46' Bolla); Fiola, Schafer, A. Nagy (67' Kleinheisler), Kerkez (79' Adam); Sallai, Szoboszlai; Varga. Ct: Marco Rossi

SVIZZERA (3-5-2) - Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Widmer (68' Stergiou), Aebischer, Xhaka, Freuler (86' Sierro), Ndoye (86' Rieder); Vargas (74' Embolo), Duah (68' Amdouni). Ct: Murat Yakin

Marcatori: Duah (S) 12', Aebischer (S) 45', Varga (U) 66', Embolo (S) 90+3'

Ammoniti: Widmer (S), Freuler (S), Szalai (U), Bolla (U)

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

Stadio: RheinEnergieStadion (Colonia)