Euro 2024, i risultati del 16 giugno

L'Olanda inizia con una vittoria il suo cammino a Euro 2024. Al Volksparkstadion di Amburgo, la nazionale guidata da Koeman supera la Polonia 2-1, nel primo match del Gruppo D. Sono i polacchi a trovare il vantaggio al 16' grazie ad un colpo di testa di Adam Bucsa da corner. Al 29' arriva il pareggio olandese con Cody Gakpo, la cui conclusione deviata da Salamon, inganna Szczesny. All'83' gli oranje trovano il gol vittoria e i tre punti con il neo entrato Wout Weghorst. L'altra partita del girone Austria-Francia è in programma domani 17 giugno alle ore 21, alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf.

Weghorst off the bench to inspire Oranje #EURO2024 | #POLNED pic.twitter.com/6AzLm0bwYg