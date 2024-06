Euro 2024, i risultati del 18 giugno

Ascolta ora 00:00 00:00

Vittoria al debutto per la Turchia di Vincenzo Montella, nel primo match del Gruppo F di Euro 2024. La nazionale turca supera 3-1 la Georgia al Signal Iduna Park di Dortmund. Ad aprire le marcature al 25' è uno splendido destro al volo dell'ex Sassuolo Mert Muldur. Dopo sette minuti arriva il pareggio della Georgia con una zampata di Georges Mikautadze, grazie alla complicità del portiere Gunok. I turchi dominano sul piano del possesso e al 65' trovano il gol decisivo, grazie a un sinistro a giro di Arda Guler, il talento classe 2005 del Real Madrid. All'ultimo minuto di recupero Kerem Akturkoglu sigla il tris in contropiede con la porta lasciata sguarnita da Mamardashvili, andato anche lui in attacco nell'assalto finale.

Il tabellino

TURCHIA (4-2-3-1) - Gunok; Muldur (85' Celik), Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Ayhan (79' Demiral), Calhanoglu; Guler (79' Yazici), Kokcu, Yildiz (85' Akturkoglu); Yilmaz. Ct: Vincenzo Montella

GEORGIA (3-5-2) - Mamardashvili; Kvirkvelia (85' Zivzivadze), Kashia, Dvali; Kakabadze, Chakvetadze (73' Davitashvili), Mekvabishvili (89' Altunashvili), Kochorashvili, Tsitaishvili (74' Lochoshvili); Kvaratskhelia, Mikautadze. Ct: Willy Sagnol

Marcatori: Muldur (T) 25', Mikautadze (G) 32', Guler (T) 66', Akturkoglu (T) 90+7'

Ammoniti: Bardakci (T), Kvirkvelia (G), Calhanoglu (T)

Arbitro: Facundo Tello (Argentina)

Stadio: Signal Iduna Park (Dortmund)