Euro 2024, i risultati del 21 giugno

Prima vittoria per l'Ucraina a Euro 2024. La nazionale guidata da Rebrov batte 2-1 in rimonta la Slovacchia nella seconda giornata del Gruppo E e torna in piena corsa per un posto agli ottavi di finale.

Alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf, partono meglio gli uomini di Calzona. Nel giro di un minuto Trubin salva su Haraslin e Schranz e poco più tardi si oppone alla punizione di Hancko. Il gol è nell'aria e arriva subito dopo: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Haraslin pesca sul secondo palo Schranz che approfitta di un incerto Zinchenko per infilare di testa da pochi passi l'incolpevole Trubin. Il match cambia in avvio di ripresa. L'Ucraina prende campo e pareggia subito con Shaparenko, che raccoglie il cross basso di Zinchenko e apre il piatto per superare Dubravka. Poi Mudryk centra la base del palo facendo le prove generali del vantaggio che arriva all'80' quando Yaremchuk controlla benissimo un lancio di Shaparenko, anticipando con un tocco delicato l'uscita del portiere. Un gol che vale la vittoria. L'Ucraina porta a casa i tre punti e mantiene totalmente in bilico, aspettando anche Belgio-Romania (in campo domani sera alle 21), ogni discorso legato alla qualificazione agli ottavi. Si deciderà tutto all'ultima giornata.

Il tabellino

SLOVACCHIA (4-3-3) - Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko (67' Suslov); Kucka, Lobotka, Duda (60' Benes); Schranz (86' Sauer), Bozenik (60' Strelec), Haraslin (67' Obert). Ct: Francesco Calzona

UCRAINA (4-3-3) - Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko (90+2' Talovierov), Sudakov, Brazhko (85' Sydorchuk); Yarmolenko (67' Zubkov), Dovbyk (67' Yaremchuk), Mudryk (85' Malinovskyi). Ct: Serhiy Rebrov

Marcatori: Schranz (S) 17', Shaparenko (U) 54', Yaremchuk (U) 79'

Ammoniti: Yaremchuk (U)

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)

Stadio: Merkur Spiel-Arena (Dusseldorf)