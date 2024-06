Euro 2024, i risultati del 22 giugno

Ascolta ora 00:00 00:00

Georgia e Repubblica Ceca pareggiano 1-1, al Volksparkstadion di Amburgo, nella sfida valida per la seconda giornata del Gruppo F di Euro 2024.

Un risultato che lascia aperte le speranze di qualificazione di entrambe le squadre, appaiate ad 1 solo punto nel Gruppo F alle spalle di Turchia e Portogallo in campo alle 18. Primo tempo equilibrato e ricco di emozioni, con la Georgia che passa in vantaggio grazie ad un rigore realizzato in pieno recupero da Mikautadze. Penalty concesso dall'arbitro per un fallo di mano in area di Hranac. In precedenza annullato dal Var un gol alla Repubblica Ceca per un tocco di mani di Hlozek. Cechi pericolosi in diverse occasioni, in particolare con Hlozek e Schick che trovano però sulla loro strada il portiere georgiano Mamardashvili in vena di miracoli. Nella ripresa è proprio Schick a trovare il gol del pareggio ceco al 59' con un tocco di petto in mischia su calcio d'angolo, dopo un palo colpito da Lingr. L'ex Roma è però costretto poco più tardi ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Al suo posto entra Chytil, che al 32' manda di poco a lato un colpo di testa dopo un traversone dalla sinistra. Pochi istanti dopo, Mamardashvili è pronto sul tiro dal limite di Lingr. I cechi vanno all'assalto, ma all'ultimo istante di recupero rischiano grosso quando il neo entrato Lobjanidze spara alle stelle un destro ravvicinato al termine di un'azione di contropiede.

Il tabellino

GEORGIA (3-5-2) - Mamardashvili; Kvirkvelia (81' Gvelesiani), Kashia, Dvali; Tsitaishvili (62' Lochoshvili), Davitashvili (62' Chakvetadze), Mekvabishvili, Kochorashvili, Kakabadze; Mikautadze (88' Kvilitaia), Kvaratskhelia (82' Lobjanidze). Ct: Willy Sagnol

REPUBBLICA CECA (3-4-3) - Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Provod, Soucek, D. Jurasek; Cerny (55' M.Jurasek), Schick (68' Chytil), Hlozek (55' Lingr). Ct: Ivan Hasek

Marcatori: Mikautadze (G) (rigore) 45+4', Schick (RC) 59'

Ammoniti: Coufal (RC), Kashia (G), Provod (RC), D.Jurasek (RC), Holes (RC), Soucek (RC), Gvelesiani (G), Mekvabishvili (G), Kochorashvili (G)

Arbitro: Daniel Siebert (Germania)

Stadio: Volksparkstadion (Amburgo)