Euro 2024, l'Austria fa la sorpresa ed è prima nel Gruppo D. Francia solo seconda

Ascolta ora 00:00 00:00

Austria prima, Francia seconda, Olanda terza: questi i verdetti dopo l'ultima giornata del Gruppo D di Euro 2024. A Dortmund la Francia delude e non va oltre l'1-1 con la Polonia: ai transalpini non basta il rigore del rientrante Mbappé e si fa beffare allo scadere da Lewandoski sempre su rigore. Gol e spettacolo invece a Berlino, dove l'Austria supera 3-2 l'Olanda. La rete di Sabitzer fa volare gli austriaci al primo posto nel girone. L'Olanda con quattro punti è una delle quattro migliori terze.

Francia-Polonia 1-1

Al Signal Iduna Park, Deschamps ritrova Mbappé con la maschera contro una Polonia già eliminata dal torneo. Prima occasione all'11 con Theo Hernandez che conclude un'azione di Dembelé e impegna Skorupski. Dopo poco sfiora la rete Dembelé, ma Skorupski dice ancora una volta no. Al 34' Polonia pericolosa con Lewandowski il cui colpo di testa esce di poco. Sul finale del tempo occasione per Mbappé, ma ancora una volta Skorupski si oppone. Nel secondo tempo la Francia la sblocca con un rigore trasformato da Mbappé. Al 79' ecco il pareggio polacco firmato da un rigore di Lewandowski. Nel finale i tentativi francesi sono vai. La sorpresa è servita.

France and Poland share the points in Dortmund



France finish second in Group D #EURO2024 | #FRAPOL pic.twitter.com/nyoo12nYj5 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024

Il tabellino

FRANCIA (4-3-3) - Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kanté (60’ Griezmann), Rabiot (60’ Camavinga), Tchouameni (81’ Fofana); Dembélé (85’ Kolo Muani), Mbappé, Barcola (60’ Giroud). Ct: Didier Deschamps

POLONIA (3-4-3) - Skorupski; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Zielinski, Zalewski (67’ Skoras); S. Szymanski (67’ Swiderski), Lewandowski, Urbanski. Ct: Michal Probierz

Marcatori: Mbappé (F) (rigore) 56', Lewandowski (P) (rigore) 79'

Ammoniti: Zalewski (P), Rabiot (F), Dawidowicz, Swiderski (P)

Arbitro: Marco Guida (Italia)

Stadio: Signal Iduna Park (Dortmund)

Olanda-Austria 2-3

Pronti via e l'Austria va in vantaggio al 6' grazie a un autogol di Malen che batte il proprio portiere intervenendo su cross di Prass. Malen al 22' avrebbe l'opportunità di farsi perdonare per l'autogol di inizio match, ma tutto solo in area calcia a lato. L'Olanda non si ritrova, anzi è Arnautovic a mangiarsi il gol del 2-0 a pochi passi dalla porta. Il primo tempo si conclude con un brivido olandese, ma l'azione è viziata da fuorigioco. Gli olandesi rientrano carichi e dopo pochi secondi trovano il pareggio con Gakpo. Il match sembra cambiato, ma al 59' arriva, quasi a sorpresa, il raddoppio austriaco con un colpo di testa di Schmid. Al 76' ancora Gakpo illumina, la palla arriva a Depay che fa 2-2 con un controllo e tiro al volo. La rete è convalidata dopo un check al var. Neanche il tempo di esultare che l'Austria va di nuovo in vantaggio con Sabitzer che insacca con un tiro che toglie la ragnatela dal sette. L'Austria trova anche il 4-2, ma il gol è annullato da fuorigioco. Il pareggio finale della Polonia, completa la giornata perfetta: l'Austria è prima nel girone.

A massive win for Austria!



They finish top of Group D #EURO2024 | #NEDAUT pic.twitter.com/WQgeogPbEc — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 25, 2024

Il tabellino

OLANDA (4-3-3) - Verbruggen; Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké (65' Van de Ven); Reijnders (65' Wijnaldum), Schouten, Veerman (35' Xavi Simons); Malen (72' Weghorst), Depay, Gakpo. Ct: Ronald Koeman

AUSTRIA (4-2-3-1) - Pentz; Posch, Wober, Lienhart (62' Baumgartner), Prass; Seiwald, Grillitsch (64' Querfeld); Wimmer (63' Laimer), Sabitzer, Schmid (90+2' Weimann); Arnautovic (78' Gregoritsch). Ct: Ralf Rangnick

Marcatori: Malen (O) autorete 6', Gakpo (O) 47', Schmid (A) 59', Depay (O) 75', Sabitzer (A) 80', Querfeld (A)

Ammoniti: Posch (A), Wimmer (A)

Arbitro: Ivan Kruzliak (Slovacchia)

Stadio: Olympiastadion (Berlino)