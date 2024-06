Euro 2024, l’Italia si qualifica agli ottavi se…: le combinazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora poche ore e questa sera, alle ore 21, la Nazionale italiana del ct Spalletti si troverà di fronte la Spagna nello stadio gremito di Gelsenkircken per la gara che deciderà le sorti del girone B: entrambe hanno vinto la gara d'esordio contro Albania e Croazia, di conseguenza una vittoria (speriamo degli azzurri) significherebbe qualificazione anticipata con un turno d'anticipo ma vediamo quali sono le combinazioni per raggiungere gli ottavi di finale alla luce del pareggio per 2-2 tra Croazia e Albania.

Se vince l'Italia

Ovviamente, sia Italia che Spagna sono in testa al girone con tre punti, un punto per le altre due formazioni con una gara in più. Va da sè che, se la nostra Nazionale stasera riuscisse a ottenere i tre punti, volerebbe in testa con sei punti e sarebbe matematicamente qualificata agli ottavi di finale di Euro 2024 come prima in classifica indipendemente da quello che accadrebbe nell'ultima gara del girone perché avrebbe vinto lo scontro diretto con gli spagnoli: in pratica se l'Italia perdesse contro la Croazia e la Spagna vincesse con l'Albania, a pari punti saremmo davanti noi e agli ottavi di finale incontreremmo una delle migliori terze tra gruppo A, D, E o F.

Se Italia e Spagna pareggiano

Trattandosi di un match, sulla carta, molto equilibrato, non è certamente infondata l'ipotesi che la partita possa finire in parità con il segno x: a quel punto azzurri e Furie Rosse sarebbero entrambe a 4 punti e il discorso qualificazione sarebbe rimandato all'ultima gara. Di sicuro, comunque, nella peggiore delle ipotesi l'Italia arriverebbe al terzo posto nel girone e pronta a passare il turno come una delle migliori terze.

Anche con un altro pareggio contro la Croazia significherebbe comunque ottenere il secondo posto matematico nel girone. Ipotizzando finisse così, la Nazionale di Spalletti incontrebbe la seconda in classifica del gruppo A, quello dei padroni di casa della Germania che sono saldamente al comando, motivo per il quale è possibile ipotizzare una sfida contro la Svizzera, attualmente al secondo posto con 4 punti.

Se l'Italia perde

Facendo tutti i debiti scongiuri, se l'Italia questa sera dovesse essere sconfitta dalla Spagna, la classifica vedrebbe gli spagnoli al primo posto con sei punti, poi gli azzurri con tre, Croazia e Albania con un punto.

Nell'ultima gara contro i croati ci giocheremmo il dentro o fuori, sarebbe una sorta di spareggio decisivo: non sarebbe più possibile arrivare al primo posto, si potrebbe ambire al secondo in caso di vittoria o sperare di essere una delle migliori terze ma a questa evenienza è meglio non pensarci.