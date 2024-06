Euro 2024, l'Inghilterra vince con il minimo sforzo contro la Serbia

Ascolta ora 00:00 00:00

Massimo risultato con il minimo sforzo per l'Inghilterra che stende per 1-0 la Serbia, grazie al gol realizzato da Jude Bellingham, e vola in testa al girone C in solitaria. Per la nazionale allenata da Gary Southgate, la sfida d'esordio ad Euro 2024 disputata alla Veltins Arena di Gelsenkirchen non è stata affatto indimenticabile con i Tre Leoni che hanno capitalizzato alla grande una delle poche occasioni avute nell'arco di tutta la partita. Vero è che anche i serbi hanno avuto poche chance di colpire più per merito della linea difensiva inglese che per demeriti propri con Vlahovic e Mitrovic serviti poco e male dai compagni di squadra. Tra le fila degli inglesi bene Bellingham e non solo per il gol, la linea difesiva attenta e precisa ma anche Kane, sfortunato con la traversa colpita, e Saka autore dell'assist, un po' in ombra invece Foden.

La vittoria dell'Inghilterra è tutto sommato meritata anche se servirà alzare notevolmente i ritmi per riuscire ad andare in fondo il più possibile in questa manifestazione, con i vicecampioni d'Europa che sono considerati tra il pool dei favoriti per vincere il torneo. Punteggio pieno dunque per la nazionale dei Tre Leoni che hanno così vinto all'esordio approfittando anche del pareggio per 1-1 tra Slovenia e Danimarca in un girone, sulla carta, non particolarmente difficile. Nel prossimo turno l'Inghilterra giocherà contro giovedì 20 giugno alle ore 18 contro i danesi mentre Serbia e Slovenia si affronteranno lo stesso giorno ma alle ore 15.

La cronaca della partita

Primo tempo

Dopo 10' di sostanziale equilibrio e studio l'Inghilterra passa subito in vantaggio al 13' con Jude Bellingham. Saka fugge sulla fascia e la mette in mezzo con il destro, il giocatore del Real Madrid irrompe in area di rigore e di testa fulmina Rajkovic. La risposta serba al 20': errore difensivo di Alexander-Arnold con Zivkovic che recupera la sfera e serve Mitrovic il cui tiro termina a lato. Al 25' gli inglesi si mangiano il raddoppio: Saka scambia benissimo con Walker che entra in area di rigore in maniera prepotente ma la conclusione da ottima posizione si spegne a lato. Saka ancora incontenibile al 37': il giocatore dell'Arsenal salta Pavlovic e la mette in mezzo in maniera insidiosa ma nessun compagno di squadra è pronto a calciare in porta. A fine primo tempo costretto ad uscire Kostic, in lacrime, per infortunio al suo posto Mladenovic.

Secondo tempo

Il ct Stojkovic inserisce subito Ilic al posto dell'ammonito Gudelj con la Serbia sicuramente più aggressiva rispetto alla prima frazione. La prima occasione da rete del secondo tempo però è ancora dell'Inghilterra che va al tiro al 56' con Alexandre-Arnold: Rajkovic respinge con i pugni. Al 59' Mladenovic serve in area di rigore Mitrovic che viene chiuso in qualche modo da un difensore inglese con Pickford che in uscita bassa esce e la fasua. Al 77' bell'assist di Gallagher per Kane che decolla di testa: Rajkovic ci mette la mano e la palla sbatte sulla traversa. Al minuto 82' finalmente si vede anche Vlahovic: sponda di un compagno per l'attaccante della Juventus che controlla e fa partire il sinistro: Pickford si rifigua in angolo. Sul corner successivo tiro dalla distanza di Birmancevic con Kane che di testa respinge davanti a Pickford. Nel finale Serbia poco arrembante e Inghilterra ben chiusa in difesa a proteggere il prezioso 1-0 finale.

Il tabellino

SERBIA (3-5-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (74' Birmancevic), S. Milinkovic-Savic, Gudelj (46' Ilic), Lukic (61' Jovic), Kostic (42' Mladenovic); Mitrovic (61' Tadic), Vlahovic. Commissario tecnico Dragan Stojkovic



INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander-Arnold (69' Gallagher), Rice, Bellingham (86' Maimoo); Saka (76' Bowen), Kane, Foden. Commissario tecnico Gary Southgate

Marcatori: 13' Bellingham (I)

Ammoniti: Gudelj (S), Tadic (S), Stojkovic (S)

Arbitro: Daniele Orsato (Italia)

Stadio: Veltins Arena (Gelsenkirchen)