Euro 2024, le pagelle di Spagna-Inghilterra: Oyarzabal decisivo

La Spagna di Luis De La Fuente fa en plein, vince la settima partita su sette di questo Europeo e se lo porta dunque a casa. A decidere il match le reti di Nico Williams e Oyarzabal, benissimo tutti con menzione particolare anche per Dani Olmo e Lamine Yamal. Tra le fila dell'Inghilterra, invece, si salvano in pochi. Ecco i voti della finale di Berlino di Euro 2024:

Le pagelle della Spagna

Unai Simon 6,5: Incolpevole sul gol di Palmer è comunque sempre attento e concentrato nonostante sia stato poco sollecitato.

Dani Carvajal 7: In semifinale ha avuto il "lusso" di potersi riposare per la squalifica ma sulla fascia destra è sempre costante e puntuale sia in fase difensiva che in quella di spinta

Robin Le Normand 6,5: In coppia con il compagno di reparto annulla un gigante come Kane. Bravo negli anticipi e quasi sempre lucido nelle scelte (dall'83' Nachio Fernandez)

Aymeric Laporte 6,5: Copia e incolla del giudizio di Le Normand con l'aggiunta che di testa le prende tutte lui.

Marc Cucurella 7: Consueta partita di sacrificio per questo terzino sinistro che è cresciuto esponenzialmente in questo Europe rispetto alla sua annata al Chelsea. Offre un assist perfetto per Oyarzabal che deve solo spingerla in rete.

Fabian Ruiz 6,5: A centrocampo è sempre lucido e un punto di riferimento per i compagni di squadra. Geometrie e un grande pregio: giocare sempre a testa alta

Rodri Hernandez Cascante 7: Solita prestazione da gigante in mezzo al campo, è dappertutto e Mainoo e Rice soffrono la sua intelligenza e la sua dinamicità. Costretto ad uscire all'intervallo per un problema fisico rimediato a fine primo tempo. Europeo da 10 per il metronomo della Spagna (Dal 46' Martin Zubimendi 6,5: Entra per sostituire un gigante come Rodri e non lo fa rimpiangere)

Dani Olmo 8,5: Si è fatto trovare prontissimo dopo l'infortunio di Pedri che gli ha regalato la titolarità in semifinale e in questa finale. Intelligente il velo con cui disorienta la difesa inglese con la sfera che arriva a Williams per l'1-0. Al 90' salva il gol del 2-2 sulla linea

Lamine Yamal 8,5: Serve l'assist al bacio al suo compagno con una facilità disarmante. Pickford gli nega due volte il gol con due grandi prodezze, soprattutto la seconda. Ennesima partita intelligente, fatta di giocate di classe ma anche di tanto acume tattico. E pensare che ha soli 17 anni compiuti nella giornata di ieri. 8,5 il voto di questa sera, 10 per il suo immenso Europeo. (dall'89' Miguel Merino sv)

Nico Williams 8,5: Realizza con freddezza la rete che po regala il quarto Europeo della sua storia alla Spagna. Sempre sul pezzo, imprevebile, veloce e tecnico. Decisivo

Alvaro Morata 6,5: Lotta, corre e si sbatte tanto. Egoista nel secondo tempo quando invece che servire il compagno smarcato prova a fare tutto da solo. Esce stremato (dal 67' Mikel Oyarzabal 8,5: Entra per far respirare i suoi compagni, per tenere palla e per far salire la squadra e invece segna il gol che regala alla Spagna l'Europeo

Commissario tecnico Luis De La Fuente 9: Anche questa sera gioca una partita tatticamente perfetta, ottiene la settima vittoria su sette partite di questo Europeo ed entra di diritto nella storia dei ct della Spagna. What else?

Le pagelle dell'Inghilterra

Jordan Pickford 7: Compie una grande parata su Yamal ed è incolpevole sulla rete di Nico Williams. Bravo anche in altre circostanze.

Kyle Walker 5,5: Non arriva in tempo per anticipare Cucurella sul cross che vale l'-1

John Stones:

Marc Guehi:

Bukayo Saka:

Kobbi Mainoo 5: Timido e forse ancora troppo acerbo per partite di questo genere. (dal 73' Cole Palmer 8: Ci mette solo tre minuti per entrare a referto con un sinistro chirurgico che non lascia scampo a Unai Simon. Talento

Declan Rice:

Luke Shaw:

Phil Foden 5,5: (dall'89 Ivan Toney sv)

Jude Bellingham:

Harry Kane 4,5:Stecca clamorosamente la finale. Viene servito poco ma nemmeno lui fa niente per andarsi a prendere il pallone e per smarcarsi in maniera adeguata facilitando il compito di Le Normand e Laporte. Spento (dal 61' Olli Watkins

Perde il suo secondo

Arbitro: Francois Letexiere (Francia) 8: Dirige con assoluta serenità una partita sulla carta, e non solo, molto difficile. Arbitro di personalità