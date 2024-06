Euro 2024, l'Olanda ribalta la Polonia nel finale: decide un gol di Weghorst

Ascolta ora 00:00 00:00

L'Olanda supera 2-1 la Polonia, al Volksparkstadion di Amburgo, nel primo match del Gruppo D di Euro 2024. Sono i polacchi a passare in vantaggio al 16' grazie ad un colpo di testa di Adam Bucsa sugli sviluppi di un corner. Il pareggio olandese arriva al 29' con Cody Gakpo, la cui conclusione deviata da Salamon, inganna Szczesny. All'83' decide il match un gol del neo entrato Wout Weghorst. Con questa vittoria la squadra di Koeman conquista i primi tre punti. L'altra partita del girone Austria-Francia è in programma domani 17 giugno alle ore 21, alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf.

Primo tempo

Parte meglio l'Olanda. Al 2' cross dalla destra di Dumfries, ne approfitta Gakpo che calcia sul primo palo, trovando la parata di Szczesny. Gli oranje insistono, Schouten mette in mezzo per Reijnders, che calcia una sorta di rigore in movimento. La palla sibila il palo. La squadra di Koeman domina il gioco. Al 14' splendida "veronica" di Depay che salta due avversari e serve Xavi Simons: il suo tiro termina a lato di poco. Alla prima occasione la Polonia trova il vantaggio. Corner perfetto di Szymanski per la testa di Buska, bravissimo a saltare tra i difensori olandesi e a piazzarla sul secondo palo. L'Olanda va subito vicina al pareggio: girata da centro area di Van Dijk, si salva d'istinto Szczesny. Ora la Polonia soffre. Al 22' grande lancio di Van Dijk, sponda di Simons e tiro al volo di Depay da centro area. Pallone alto sulla traversa. Al 29' arriva il meritato pareggio. Disimpegno sbagliato di Zalewski, conquista palla Aké che appoggia per Gakpo: il suo tiro deviato da Salamon spiazza Szczesny. I ritmi si abbassano. Allo scadere grande occasione per l'Olanda. Ancora Aké smarca Depay che per pocho non inquadra la porta.

Secondo tempo

L'Olanda riparte subito all'attacco. Sugli sviluppi di un cross di Gapko arriva un altro inserimento perfetto di Dumfries, sul suo colpo di testa fa buona guardia Szczesny. Al 54' grande occasione ancora per gli oranje. Simons brucia il diretto marcatore in velocità si smarca e prova a calciare sul primo palo senza trovare la porta. La Polonia prova ad allentare la pressione. Zalewski scappa sulla fascia, il pallone arriva a Kiwior, il cui tiro viene respinto con efficacia da Verbruggen. Gli olandesi rispondono subito. Al 65' da un'iniziativa del neo entrato Malen, irrompe Dumfries che sfiora il primo palo. Subito dopo Szczesny salva ancora il risultato. Malen è abile a controllare e a servire Depay. La sponda dell'attaccante è perfetta per Dumfries, murato dal portiere polacco. All'83' l'Olanda passa in vantaggio. La difesa polacca è sorpresa centralmente dall'inserimento del neo entrato Weghorst, che trafigge Szczesny. All'89' la Polonia ha l'occasione per pareggiare. Widerski calcia a botta sicura, salva il risultato Verbruggen. Non succede altro dopo cinque minuti di recupero, Olanda batte Polonia 2-1.

Il tabellino

POLONIA (3-5-2) - Szczesny; Bednarek, Salamon (86' Berezzynski), Kiwior; Frankowski, Urbanski (54' Swiderski), Zielinski (78' Piotrowski), Romanczuk (58' Slisz), Zalewski; S. Szymanski (47' Moder), Buksa. Ct: Michal Probierz

OLANDA (4-3-3) - Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (87' Van de Ven); Schouten, Reijnders, Veerman (65' Wijnaldum); Xavi Simons (65' Malen), Depay (81' Weghorst), Gakpo (81' Frimpong). Ct: Ronald Koeman

Marcatori: Buksa (P) 16', Gakpo (O) 29', Weghorst (O) 83'

Ammoniti: Veerman (O)

Arbitro: Artur Soares Dias (Portogallo)

Stadio: Volksparkstadion (Amburgo)