Euro 2024, il Portogallo ribalta la Repubblica Ceca nel recupero, è 2-1 a Lipsia

Il Portogallo ribalta 2-1 la Repubblica Ceca grazie al gol in pieno recupero di Conceicao e si porta in testa, assieme alla Turchia, del Gruppo F. Nell'ultima gara della prima giornata dei gironi, i portoghesi si trovano ad affrontare una nazionale organizzata, fisica e ostica e, dopo aver subito la rete dello svantaggio, sono riusciti immediatamente a recuperare la gara per poi, nonostante un gol annullato dal Var, riuscire anche a recuperarla e a portare a casa i tre punti. Nel prossimo turno Ronaldo e compagni sfideranno al Turchia di Montella, per i cechi c'è invece la Georgia di Kvara.

Le scelte dei due allenatori

Roberto Martinez sceglie i migliori a sua disposizione, affiancando Leao a Cr7 e prediligendo un braccetto a tre dietro con due ali a tutto campo. Ivan Hasek, a sorpresa, sceglie Kuchta accanto a Schick al posto del campione di Germania Hlozek nel tandem offensivo.

Primo tempo

Ottimo avvio da parte dei lusitani che per due volte in pochi minuti mettono pressione alla retroguardia ceca: prima Ronaldo di testa impensierisce Stanek; poi Leao dopo aver sfondato sulla sinistra mette una palla tesa nell’area piccola, prima della ribattuta a rete la difesa della Repubblica Ceca salva tutto.

Continua la pressione del Portogallo che, pur non impensierendo Stanek, continuando a chiudere i cechi negli ultimi venti metri. in appena 25’ di gara, infatti, gli uomini di Martinez hanno già conquistato 6 corner e non hanno concesso neppure un tiro verso lo specchio agli avversari.

Portoghesi vicinissimi al gol al 33’ con Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes disegna calcio con un filtrante verso l’ex Juve che taglia in mezzo la difesa ceca, il cinque volte Pallone d’Oro calcia di primo col destro ma Stanek in uscita disperata si oppone e salva il risultato. Un eventuale gol sarebbe stato oggetto di revisione da parte del Var ma arriva la prima vera occasione del match e porta la firma di Cr7.

Nel primo ed unico minuto di recupero, i portoghesi vanno ancora vicini al gol, sempre con Ronaldo. Sugli sviluppi di un corner la palla arriva all’ex Real che si gira repentinamente verso la porta e libera il sinistro, Stanek respinge come può e tiene ancora a galla i suoi.

Secondo tempo

La seconda frazione riparte esattamente come si è chiusa la prima: lusitani in attaco, cechi chiusi in difesa. Al 55' e al 58' arrivano la prime chance e portano ambedue la firma, consecutiva, di Cristiano Ronaldo. Nella prima occasione, su un cross dalla destra il numero 7 stacca altissimo ma Holes lo disturba e mette in angolo salvando i suoi; la seconda arriva da una punizione dal limite, sulla quale il campione di Madeira tenta la soluzione di potenza, Stanek salva tutto in due tempi.

Alla prima vera occasione per la Repubblica Ceca, gli uomini di Hasek passano con Provod. Minuto 62', sugli sviluppi di un cross dalla sinistra che oltrepassa quasi interamente l'area di rigore, la sfera viene raccolta da Coufal che serve al limite il centrocampista dello Slavia Praga che di prima col mancino batte Diogo Costa colpendo prima il palo interno. Cechi in vantaggio alla prima occasione e il Portogallo, che era in totale controllo del match, costretto ad inseguire.

Appena 7' più tardi il Portogallo trova il pari grazie ad uno sfortunato autogol di Hranac. Su un cross dalla destra di Vitinha, Nuno Mendes sovrasta la retroguardia ceca ma trova una ottima risposta, l'ennesima, di Stanek, la sua respinta però trova la sfortunata del difensore del Viktoria Plzen che si fa autogol e rimette in equilibrio la contesa, rianimando i portoghesi.

Torna ad affacciarsi pericolosamente il Portogallo dalle parti di Stanek con Vitinha che dal limite da partire un bolide potente ma centrale sulla quale l'estremo difensore dello Slavia Praga si distende e manda in corner tenendo ancora una volta i suoi in partita.

All'87' il Portogallo passa in vantaggio con Diogo Jota ma Guida è costretto ad annullare per fuorigioco a seguito della comunicazione da parte del Var. Ennesimo cross dalla destra di Cancelo per Ronaldo che stacca altissimo e colpisce il palo interno, sulla ribattuta l'attaccante del Liverpool insacca a porta vuota ma i festeggiamenti durano pochissimo, sul cross dell'esterno del Barcellona il ginocchio di Cr7 è oltre l'ultimo uomo e il fischietto italiano annulla la rete, si resta sull'1-1.

All'ultima vera occasione del match il Portogallo passa, questa volta senza rischio che il Var annulli, grazie al neo entrato Conceicao. Neto recupera a ridosso dell'area di rigore ceca e la mette rasoterra e tesa in mezzo, Holes stecca l'intervento e il figlio d'arte di prima batte Stanek sull'uscita facendo esplodere i tifosi lusitani presenti, 2-1 per gli uomini di Martinez in pieno recupero e rimonta, questa volta per davvero, completata.

Il tabellino

PORTOGALLO (3-5-2): Diogo Costa; Dalot (63' Inacio), Pepe, Ruben Dias; Nuno Mendes (90' Neto), Bernando Silva, Vitinha (90' Conceicao), Bruno Fernandes, Joao Cancelo (90' Semedo); Cristiano Ronaldo, Leao (63' Diogo Jota). Allenatore: Roberto Martinez

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanek; Holes (93' Chory), Hranac, Krejci; Coufal, Sulc (79' Sevcik), Soucek, Provod (79' Barak), Doudera; Schick (60' Chytil), Kuchta (60' Lingr).

: Ivan Hasek: 62' Provod (RC), 69' Hranac (P) aut., 92' Conceicao (P): Leao (P), Schick (RC), Conceicao (P): Marco Guida (Italia)