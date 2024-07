Euro 2024: sfida tra Spagna e Germania, la Roja favorita

Ascolta ora 00:00 00:00

Grande attesa per la sfida decisiva di che si giocherà domani alla MHPArena di Stoccarda alle 18 tra Spagna e Germania, le due nazionali che, nella storia, hanno vinto tre volte a testa il Campionato Europeo. Chi si aggiudicherà un posto in semifinale che aprirà le porte alla finale e anche al titolo di Euro 2024 e per quali “cugini” europei faremo il tifo noi italiani?

Visti i precedenti non c’è una riposta certa ma di sicuro ci si aspetta una gara equilibratissima tanto che gli esperti Sisal ritengono la Spagna vincente a 2,75 contro il 2,80 della Germania mentre si sale a 3,10 per il pareggio. Stessa quota per la gara che si protrae ai tempi supplementari mentre una soluzione ai calci di rigore si gioca a 5,75. La bilancia pende sempre dalla parte iberica per ciò che riguarda il passaggio turno: 1,85 contro 1,95 dei padroni di casa.

Sarà un match che si prospetta ricco di adrenalina: sul campo si scontreranno la squadra che finora ha sempre vinto e che ha la miglior difesa – le Furie Rosse – e quella con il miglior attacco, quello formato dai beniamini di casa Musiala e compagni. C’è anche da dire che le due formazioni sono tra le cinque ancora imbattute del torneo (le altre sono Inghilterra, Francia e Svizzera), ma da ricordare che i tedeschi da 36 anni non battono gli spagnoli in competizioni ufficiali, ovvero dal girone di Euro 1988 che si giocò proprio in Germania. In sei dei sette incroci più recenti le sfide sono terminate con meno di tre gol totali: logico quindi che l’Under, a 1,75, si faccia preferire all’Over, offerto a 200.

Quali potrebbero essere i protagonisti che ricorderemo? Ferrán Torres, con tre reti realizzate, è il capocannoniere all-time della sfida insieme alla leggenda spagnola Raul. Il quarto gol dell’esterno del Barcellona alla Germania è offerto a 4,50. Lato Furie Rosse da tenere d’occhio anche Álvaro Morata, a segno a 3,75 e il giovanissimo Lamine Yamal, classe 2007, che potrebbe essere protagonista con gol o assist 2,70.

, neanche a dirlo, si affida al tridente che, finora, ha prodotto sette gol su dieci complessivi per i padroni di casa:, gol a 4,00 e letale quando parte dalla panchina;anche lui offerto alla stessa quota del bomber del Borussia Dortmund per entrare nel tabellino dei marcatori e, già a quota tre reti e pronto a migliorare ancora il suo score personale a 4,50.