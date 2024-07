Tutto pronto a Berlino per la finale tra Spagna e Inghilterra | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

La grande attesa è finalmente finita: dopo un mese di grande calcio a Berlino si gioca la finale che assegnerà il titolo di campione d’Europa. Di fronte una squadra come la Spagna che ha vinto le ultime tre finali giocate ed una compagine come quella dell’Inghilterra che è alla prima finale in terra straniera della sua storia centenaria. I bookmakers sembrano sicuri della vittoria delle Furie Rosse ma in 90 minuti può succedere davvero di tutto. Seguite la finalissima di Euro 2024 con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Poche sorprese quando arriva la distinta ufficiale delle squadre che scenderanno in campo all’Olympiastadion di Berlino: per andare a caccia del suo quarto titolo europeo, Luis De la Fuente conferma in toto le ipotesi della vigilia. Rientra titolare in difesa l’idolo Carvajal, con Dani Olmo che appoggerà al centro le devastanti corse dei giovani Yamal e Williams sulle fasce.

Southgate, accusato di affidarsi sempre al solito gruppo di giocatori, non risponde a chi in patria gli chiedeva a gran voce di far partire Watkins titolare al posto di Harry Kane ma opera un cambio rispetto a quanto visto in semifinale con l’Olanda. A centrocampo Luke Shaw prenderà il posto di Trippier: con lui in campo l’Inghilterra potrà passare dalla difesa a tre a quella a quattro. Confermato Mainoo sulla mediana: vedremo come se la caverà nel confronto con Rodri.

La cronaca del primo tempo

-15 – Tutto pronto all’Olympiastadion di Berlino per la finalissima di Euro 2024 che vedrà di fronte la favorita Spagna e l’eterna incompiuta Inghilterra. Grande atmosfera per la finale che potrebbe riportare le Furie Rosse sul tetto d’Europa o consegnare ai Tre Leoni il primo trofeo dal lontano 1966.

Il tabellino

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Ruiz, Rodri; Yamal, Olmo, Williams; Morata. Ct: Luis De la Fuente

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi; Saka, Mainoo, Rice, Shaw; Foden, Bellingham; Kane. Ct: Gareth Southgate

Marcatori: -

Ammoniti: -

Espulsi: -

Arbitro: François Letexier (Francia)