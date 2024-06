Spagna-Italia, iberici quattro volte vicini al vantaggio ma si resta sullo 0-0 | La diretta

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto pronto per Spagna-Italia che si giocano il primato nel girone B e l'accesso agli ottavi di finale di Euro 2024 con una giornata d'anticipo. Nel primo match le Furie Rosse allenate da Luis De La Fuente hanno vinto con un secco e netto 3-0 contro la Croazia e sono dunque primi nel girone per una migliore differenza reti rispetto agli azzurri che hanno vinto per 2-1 in rimonta il loro match inaugurale contro l'Albania. Il pareggio per 2-2 maturato nella giornata di ieri tra Albania e Croazia è un ottimo risultato per entrambe le formazioni che in caso di pareggio questa sera salirebbero a quota 4 punti nel girone tenendo a distanza le altre due nazionali assicurandosi, una delle due almeno, la possibilità di rientrare tra le quattro migliori terze squadre che saranno ripescate. In caso di sconfitta basterebbe invece non perdere contro la Croazia per essere sicuri del secondo posto a prescindere da come finirà Spagna-Albania. Infine, in caso di vittoria l'Italia di Spalletti si prenderebbe il primo posto in solitaria con sei punti e si qualificherebbe come prima e con un turno d'anticipo per gli ottavi di finale. Il ct azzurro si affiderà alla stessa squadra che ha battuto per 2-1 l'Albania. Un solo cambio per la Spagna, invece, con Laporte al centro della difesa al posto di Nacho.

La cronaca della partita

Primo tempo

33' - Fallo abbastanza evidente di Nico Williams su Frattesi a metà campo: Vincic, con qualche istante di ritardo, comanda un calcio di punizione per gli azzurri.

30' - Intervento molto duro di Le Normand su Barella che resta a terra dolorante!

28' - Dominio assoluto della Spagna. Grande giro palla degli iberici con Carvajal che arriva al cross in mezzo per l'accorrente Rodri che va al tiro: respinge Bastoni

25' - Ancora Spagna! Tiro da fuori area di Fabian Ruiz: vola Donnarumma e la mette in angolo

24' - Altra chance per la Spagna: para Donnarumma! Yamal semina il panico in area di rigore, la palla resta in possesso di Morata che si allarga pressato da Bastoni e prova il tiro: para il numero uno azzurro

21' - Dimarco se ne va sulla sinistra e la mette in mezzo ma la sua palla è troppo arretrata

20' - Altra azione ubriacante di Nico Williams che sta facendo venire il mal di testa a Di Lorenzo: libera bene per ben due volte l'area di rigore Jorginho.

18' - Calafiori in anticipo su Morata: Vincic ferma tutto e fischia un fallo per gli iberici per una trattenuta. Fiscale il direttore di gara sloveno

15'- Ammonito Gigio Donnarumma per proteste!

13' - Barella avvia il contropiede e serve sulla corsa Dimarco che la mette in mezzo: libera la difesa della Spagna

10' - Ancora pericolosa la Spagna! Yamal da sinistra pennella un cross al bacio per Nico Williams che di testa da pochi passi si mangia il vantaggio mettendola fuori! Altra chance per le Furie Rosse

09' - Bella palla in profondità per Scamacca che viene contenuto da Le Normand: l'attaccante dell'Italia tenta poi il tacco per Frattesi ma sbaglia tutto

06' - Intervento ruvido di Pedri a centrocampo su Pellegrini: Vincic comanda calcio di punizione per l'Italia. Resta a terra dolorante il giocatore della Roma

03' - Indemoniato Williams in queste prime battute con Di Lorenzo frastornato a destra: si salvano in qualche modo gli azzurri

02' - Spagna vicina al gol! Williams se ne va via sulla sinistra e la mette in mezzo per Pedri che colpisce bene di testa da pochi passi: Donnarumma in angolo!

- PARTITI!

Dopo gli inni nazionali, minuto di silenzio per l'ex segretraio UEFA Aigner morto all'età di 80 anni

Le formazioni ufficiali di Spagna-Italia



SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Commissario tecnico: Luis De La Fuente

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Jorginho, Barella; Pellegrini, Frattesi, Chiesa; Scamacca. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Marcatori:

Ammoniti: Donnarumma (I)

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Stadio: Veltins Arena (Gelsenkirchen)