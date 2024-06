Euro2024: Spagna-Italia, ecco i pronostici degli esperti di Sisal sui "bellissimi" in campo

Ascolta ora 00:00 00:00

Euro2024, questo giovedì 20 giugno alle 21 gli occhi dei tifosi azzurri saranno tutti puntati sulla sfida tra Spagna e Italia al Veltins-Arena di Gelsenkirchen: un incontro che si prospetta come uno dei match più attesi della fase a gironi, ma anche come uno scontro dal fascino mediterraneo ricco di bei protagonisti. I nostri “bellissimi” Azzurri come se la caveranno? Chi ci farà battere il cuore? Scopriamolo nei pronostici di Sisal.

L'Italia, forte dell’esordio di sabato contro l’Albania, scenderà di nuovo in campo con una tra le cinque rose più giovani dell’intera competizione. Tra i giocatori più affascinanti della nazionale di Luciano Spalletti si distingue il bomber dell’Atalanta Gianluca Scamacca. Classe ’99 e look da duro con capelli perfettamente rasati e tatuaggi alla “Suburra”: potrebbe toccare proprio a lui assicurarci un gol, ipotesi offerta a 4,00.

Anche Federico Chiesa, a segno a 4,50, è uno dei favoriti al gol in questa partita. Attirerà l'attenzione non solo per il suo talento innegabile sul campo, ma anche per il suo fascino irresistibile da “ragazzo della porta accanto”. Lo sa bene la sua fidanzata Lucia Bramani: i due, entrambi molto riservati, si sono ufficialmente fidanzati lo scorso dicembre, con una romantica proposta di matrimonio organizzata da Federico a Venezia. Dovremo quindi accontentarci solo di tifarlo…

Barella invece continuerà a farci sognare come nel match di debutto? È molto probabile. Che infatti faccia un altro miracolo ed entri ancora nel tabellino dei marcatori è dato a ben 7,50. D’altronde chi non vorrebbe essere quel tatuaggio, dedicato alla famiglia, che bacia a ogni successo?

Il leader difensivo del Bologna, Riccardo Calafiori, dopo il suo esordio convincente, continua a far battere il cuore di tifosi e tifose. Non è il bello e impossibile, ma piace e tanto: 22 anni e faccia “pulita” è l’emblema del sogno azzurro che potrebbe rafforzare la difesa o siglare una rete, in quota a 16, permettendoci di portare a casa la vittoria. El Shaarawy riuscirà, con il suo fascino e la sua imprevedibilità, ad andare oltre la panchina? Tutto è ancora da scoprire. Che riesca a fare almeno due gol è però quasi improbabile: il Faraone protagonista con una doppietta pagherebbe 50 volte la posta. Il più bello e dannato che potrebbe riprendere un cartellino? Sempre, lui, il numero 10: Lorenzo Pellegrini offerto a 3,50.

E la Spagna? La Roja punta tutto su Alvaro Morata. Il trentunenne madrileno è in lizza, secondo gli esperti Sisal, per ricoprire il ruolo di “bellissimo” protagonista. Con quota 2,75 è lui il miglior marcatore dell’intero match. Oltre ad essere un attaccante di grande abilità sul campo, Alvaro è anche molto seguito sui social, dove giornalmente condivide momenti della sua vita assieme alla moglie Alice Campello e ai suoi quattro figli. L’intera famiglia ha infatti una fanbase complessiva di circa 16 milioni di follower solo su Instagram. Basterà per fare un tifo propizio?

La sfida tra Spagna e Italia sarà dura lo sappiamo e, se al momento Alvaro e i suoi sono dati per favoriti a 2,20, ma per i nostri bellissimi Azzurri non è ancora detta l’ultima parola. D’altronde, si sa, il fascino italiano non ha rivali, è imprevedibile e i nostri lo sanno bene.

Non rimane che attendere il fischio d’avvio.

