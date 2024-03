Un eurogol di Maldini fa sognare il Monza, Cagliari battuto 1-0

Il Monza batte 1-0 il Cagliari nell'anticipo di Serie A grazie alla bella punizione di Daniel Maldini, al secondo gol consecutivo in campionato. Bella partita sotto un sole primaverile in terra brianzola giocata a ritmi alti, soprattutto nella seconda frazione dove è stato annullato il gol del pareggio a Lapadula per fuorigioco. Grazie a questi tre punti i padroni di casa salgono a quota 42 e accorciano ad una sola lunghezza dalla Fiorentina ottava, mettendo a segno la quarta vittoria nelle ultime cinque. Per il Cagliari arriva una battuta d'arresto dopo quattro risultati utili consecutivi e i punti restano 26, due in più sul Frosinone attualmente 18°.

La partita

Raffaele Palladino cambia un solo interprete rispetto all’undici che si è imposto nella scorsa giornata a Genova, sostituendo Akpa Akpro con il match winner di “Marassi” Daniel Maldini. Claudio Ranieri, rispetto al 4-2 interno contro la Salernitana, è costretto a sostituire Mina con Wieteska in difesa, mentre alle spalle di Lapadula c’è Shomurodov al posto di Gaetano.

Primo tempo

Nessuna emozione da segnalare in questo avvio di gara, nonostante la grande intensità messa in campo dalle due squadre che stanno vivendo un ottimo momento di forma; ad incidere, probabilmente, è il primo caldo della stagione. Il Monza, come spesso accade, tiene di più il pallone fra i piedi e cerca di imporre il suo gioco, mentre il Cagliari tiene bene difensivamente e una volta recuperata la sfera, tenta di sfruttare gli spazi in ripartenza. È nell’ultimo quarto d’ora che la partita si riaccende: prima gli ospiti vanno vicino al gol del vantaggio al 31’ con Lapadula da calcio piazzato. Il peruviano, dal limite, calcia rasoterra sotto la barriera – sprovvista del solito coccodrillo – e sfiora la base del palo con Di Gregorio immobile ad osservare la sfera. Al 42’, però, a sbloccare la gara ci pensa il figlio d’arte Daniel Maldini che direttamente da calcio di punizione centra l’incrocio dei pali dopo aver toccato la traversa e trafigge Scuffet realizzando il secondo gol consecutivo, il terzo in questo campionato per il giocatore di proprietà del Milan. Poco prima del duplice fischio di Marcenaro, però, Dany Mota ha la possibilità di raddoppiare su un cioccolatino di Pessina ma il suo colpo di testa da ottima posizione non trova lo specchio della porta.

Secondo tempo

Non conosce pausa questa seconda frazione che vede continui capovolgimenti di fronte. In avvio sono i padroni di casa ad andare vicino al raddoppio, prima con Djuric e Mota che non riescono a sfruttare un cross di Colpani col contagiri, mentre pochi secondi più tardi è proprio il talento brianzolo ad avere sui piedi la palla del 2-0 ma il suo diagonale esce di pochissimo al lato. Dopo l'ora di gioco è venuto fuori il Cagliari che ha rischiato di pareggiarla in due occasioni, prima con Deiola che ha impatttoa benissimo su un suggerimento di Lapadula e ha sfiorato il palo a Di Gregorio battuto - decisiva la deviazione di Bondo - e poi proprio col peruviano che sugli sviluppi di un corner in mezza rovesciata era riuscito a trafiggere di Gregorio ma Marcenaro prima su suggerimento dell'assistente e il Var poi hanno annullato il gol del centroavanti sardo per fuorigioco. Nel finale i ritmi si abbassano e gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi dalle parti di Di Gregorio che porta a casa l'ennesimo clean sheet stagionale. I soliti minuti da "zona Cagliari" noin arrivano per Ranieri e a fare festa, sognando l'Europa, è il Monza.

Il tabellino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (74' Caldirola), Marì, Izzo, Carboni A.; Bondo, Pessina; Colpani (75' Carboni V.), Maldini (63' Zerbin), Mota (63' Gagliardini); Djuric (82' Colombo). Allenatore: Raffaele Palladino

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Wietetska, Dossena, Augello (84' Azzi); Makoumbou (46’ Prati), Deiola (88' Viola); Nandez, Shomurodov (84' Mutandwa), Jankto (46’ Oristanio); Lapadula. Allenatore: Claudio Ranieri

Marcatori: 42’ Maldini (M),

Ammoniti: Izzo (M), Deiola (C), Bondo (M)

Arbitro: Matteo Marcenaro (Genova)