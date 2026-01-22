Europa League, il Bologna non va oltre il pari contro il Celtic in dieci uomini

Il Bologna pareggia 2-2 al Dall'Ara contro il Celtic nella penultima giornata di Europa League. La squadra di Italiano resta ancora in corsa per i play-off ma rischia di compromettere il piazzamento da testa di serie. Primo tempo horror della squadra di Italiano, che si ritrova subito sotto due gol. Un passaggio sbagliato di Skorupski spiana la strada al gol di Hatate, che prima segna poi si fa espellere al 35'. Nonostante l'inferiorità numerica gli scozzesi raddoppiano al 41' con Trusty. Nella ripresa è assedio del Bologna. Segna prima Thijs Dallinga di testa poi pareggia Jonathan Rowe con un tiro da fuori. Nel finale Cambiaghi sfiora la rete del tris che completerebbe la rimonta, ma Schmeichel tiene in vita i suoi con un super intervento. Il Bologna con questo pareggio sale a 12 punti in classifica, Celtic ora a quota a 8 e sempre più a rischio eliminazione.

La partita

Inizio choc del Bologna. Skorupski sbaglia il passaggio e regala palla a Maeda il quale serve Hatate che segna il più facile dei gol. Il Celtic va subito vicino al raddoppio. Yang conclude sul primo palo, Skorupski devia a mano aperta. I rossoblù provano a reagire. Al 18' Dallinga fa tutto bene in area, ma ritarda la conclusione, concedendo ad Hatate di scivolare e di chiudere. Poco dopo Schmeichel si fa trovare pronto su una conclusione di Miranda. Al 35' l'episodio che può cambiare il match. Hatate sgambetta Miranda e si prende il doppio giallo. Anche con un uomo in meno, gli scozzesi trovano il raddoppio. Spizzata sul corner di Engels, Trusty si libera di Heggem e trova la zampata vincente. In chiusura Schmeichel si supera sul colpo di testa di Pobega. La prima frazione si chiude col Bologna sotto di due gol.

Nella ripresa la squadra di Italiano attacca a testa basta. Subito Ferguson colpisce debolmente su un cross di Zortea. I rossoblù insistono. Al 51' Casale colpisce al volo in area: devia come può Schmeichel. Gli scozzesi sono chiusi nella loro area e fanno fatica ad uscire. Al 55' il Bologna va a vicinissimo al gol: su servizio di Pobega, Dominguez colpisce la traversa. Il gol è nell'area. Al 58' cross di Moro, spizza Odgaar per Dallinga, che di testa insacca. Adesso l'inerzia è tutta dalla parte degli uomini di Italiano. Al 72' arriva il pareggio rossoblù. Ci pensa Rowe con una sassata fuori area, che lascia immobile Schmeichel. All'87' Cambiaghi ha la palla del vantaggio, conclude a botta sicura, si salva con un riflesso Schmeichel. Negli ultimi minuti l'assedio del Bologna non dà i suoi frutti, il Cetic resiste e porta a casa un punto sofferto. Sorridono a metà invece i rossoblù, comunque bravi a rialzarsi dopo un primo tempo inspiegabile.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Zortea, Casale (85' Lykogiannis), Heggem, Miranda; Pobega (56' Odgaard), Moro; Dominguez (73' Orsolini), Ferguson (73' Cambiaghi), Rowe; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano

CELTIC (4-3-3) - Schmeichel; Donovan (79' Raiston), Trusty, Scales, Tierney; McGregor, Hatate, Engels (88' Bernardo); Yang Hyun-Jun (77' Kenny), Maeda, Tounekti (46' Nygren). Allenatore: Martin O'Neill

Marcatori: Hatare (C) 5', Trusty (C) 41', Dallinga (B) 58', Rowe (B) 72'

Ammoniti: Maeda (C), Miranda (B)

Espulsi: Hatate (C) 35'

Arbitro: Vassilis Fotias (Grecia)