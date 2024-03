Europa League, il Milan cala il poker contro lo Slavia (in dieci) e si avvicina ai quarti

Un Milan distratto in difesa supera per 4-2 a San Siro lo Slavia Praga, rimasto in 10 uomini già nel primo tempo, nell'andata degli ottavi di Europa League.

Sono Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek a Pulisic a mettere il timbro su una partita più complicata di quanto non dica il risultato finale. L'episodio chiave dell'incontro arriva al 26'. Diouf commette un brutto fallo con il piede a martello su Pulisic e si prende un rosso diretto che lascia i suoi in 10. Gli uomini di Pioli ne approfittano e sbloccano il risultato al 34'. Leao mette in mezzo un tiro cross sul quale si avventa Olivier Giroud, che di testa non può sbagliare a due passi dalla porta firmando l'1-0. La gara sembra mettersi bene, ma dopo appena due minuti arriva l'1-1. Reijnders rinvia corto un corner dalla destra e sulla palla si avventa Doudera, che indovina un gran gol infilando la palla nell'angolino lontano. Al 44' arriva il vantaggio rossonero. Florenzi serve Reijnders all'indietro direttamente da corner e l'olandese scaglia una gran botta sul primo palo che sorprende Stanek per il 2-1.

Il tris arriva in pieno recupero. Ancora Florenzi calcia un angolo e Ruben Loftus-Cheek anticipa tutti di testa siglando il 3-1. I rossoneri gestiscono il doppio vantaggio, ma alla prima disattenzione vengono nuovamente puniti. Al 65', Provod calcia una punizione sulla destra, Theo Hernandez si dimentica del neo entrato Schranz che con il destro trafigge Maignan riaprendo i conti. Dopo qualche attimo di sbandamento, la squadra di Pioli ritrova il doppio vantaggio all'85'. Leao riceve palla, salta secco Zima e scavalca il portiere con un tocco sotto che si trasforma in un assist al bacio per Christian Pulisic, che in spaccata mette dentro il 4-2 a porta vuota. Il risultato non cambierà più. Il ritorno tra una settimana a Praga. Il Milan parte da un buon vantaggio ma saranno vietate altre distrazioni.

La diretta

87' - Altri cambi per lo Slavia. Fuori Masopust e Doudera. Dentro Tomic e Wallem.

85' - I rossoneri trovano il quarto gol. Grande assolo sulla sinistra di Leao, che salta con doppio dribbling Hones e tira a rete con uno scavino. In spaccata interviene sulla linea Pulisic che mette in rete. Milan 4-2

80' - Altri cambi per Pioli. Entrano Okafor per Giroud e Bennacer per Reijnders.

79' - Occasione Slavia. Provod scappa sulla destra, Kjaer non intercetta e lascia la palla in area, Masopust ci prova di destro ma Calabria e Tomori si oppongono.

72' - Lo Slavia prova ad allentare la pressione. Calabria ferma il contropiede di Provod in maniera fallosa e viene ammonito.

67' - Pioli si gioca la carta del doppio centravanti. Dentro Jovic, fuori Loftus-Cheek.

65' - Il neoentrato Schranz riapre la partita. Punizione dal limite di Masopust. Dal secondo palo l'attaccante slovacco scaglia un gran tiro di controbalzo che batte Maignan. Slavia 3-2

61'- Cambio in attacco per lo Slavia. Esce Chytil, dentro Schranz.

55' - I rossoneri tengono il possesso palla e cercano di trovare il varco giusto. Lo Slavia si chiude e prova a chiudere gli spazi.

49' - Leao sfiora il quarto gol. Servizio di Theo Hernandez per il portoghese che di prima allarga troppo la conclusione senza trovare lo specchio della porta.

46' - Subito sostituzioni per Pioli. Entrano Calabria e Tomori per Florenzi e Gabbia.

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - I rossoneri trovano subito il tris sempre da angolo. Irrompe Loftus-Cheek che in terzo tempo mette in rete. Milan 3-1.

44' - Il gol è nell'aria. Florenzi batte veloce un altro corner. La palla finisce a Reijnders. L'olandese calcia dal limite, sorprendendo Stanek. Milan 2-1.

41 - Milan vicino al vantaggio. Corner di Florenzi, svetta Gabbia, che indirizza verso il palo. Miracolo di Stanek.

36' - Sugli sviluppi di un angolo. Respinta corta di Rejnders. Irrompe al volo da fuori Doudera che batte un Maignan imperfetto. Slavia 1-1.

34' - Si accende Leao sulla sinistra. Cross sul secondo palo per Giroud che da due passi insacca di testa. Milan 1-0.

26' - Cambia il match. Diouf entra col piede a martello si Pulisic. L'arbitro Meler estrae il cartellino rosso. Slavia in dieci uomini.

22' - Dopo un inizio incoraggiante, i rossoneri non riescono a prendere in mano le redini della partita.

17' - Adesso sono i cechi a fare la partita. Il Milan gioca con prudenza e non concede spazi.

12' - Occasione per lo Slavia. Masopust trova tutto solo sulla sinistra Diouf che liscia il pallone.

9' - Giroud viene steso a un passo dal limite dell'area. Punizione pericolosa. Sulla battuta ancora Florenzi. Palla alta.

6' - Theo Hernandez scappa via sulla sinistra e viene steso. Calcio di punizione per il Milan a ridosso dell'area di rigore. Calcia Florenzi. Nulla di fatto.

3' - Sono i rossoneri a fare la partita. Reijnders perde una palla pericolosa a centrocampo. Florenzi ferma il contropiede ceco e viene subito ammonito. Era tra i diffidati salterà il ritorno.

Le scelte degli allenatori

Non ci sono sorprese in casa rossonera. Pioli si affida a Kjaer e Gabbia centrali, i terzini sono Florenzi e Theo Hernandez. In porta Maignan. In mediana spazio torna Reijnders con Adli e Loftus-Cheek tra le linee. In attacco c'è Giroud, supportato da Pulisic e Leao.

Anche Trpisovsky sceglie il 4-2-3-1. Al centro dell'attacco c'è Chytil, alle sue spalle Doudera, Provod e Zmrzly. A centrocampo Dorley e Masopust. Guida la difesa capitan Holes in coppia con Zima, sulle fasce Vlcek e Doiuf. Tra i pali Stanek.

L'arbitro del match sarà il turco Halil Umut Meler, assistito da Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy. Arda Kardeşler il quarto uomo, al Var Alper Ulusoy e Abdulkadir Bitigen.

Il tabellino

MILAN (4-2-3-1) - Maignan; Florenzi (46' Calabria), Kjaer, Gabbia (46' Tomori), T. Hernandez; Reijnders (80' Bennacer), Adli; Pulisic, Loftus-Cheek (67' Jovic), Leao; Giroud (80' Okafor). Allenatore: Stefano Pioli

SLAVIA PRAGA (3-4-3) - Stanek; Vlcek, Holes, Zima, Diouf; Dorley, Masopust; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil (61' Schranz). Allenatore: Jindrich Trpisovsky

Marcatori: Giroud (M) 34', Doudera (SP) 36', Reijnders (M) 44', Loftus-Cheek 45'+1, Schranz (SP) 65', Pulisic (M) 85'

Ammoniti: Florenzi (M), Calabria (M)

Espulsi: Diouf (SP) 26'

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia)