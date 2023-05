Europa League, finisce 1-1 tra Juve e Siviglia: pareggia Gatti all'ultimo respiro

Finisce 1-1 tra Juventus e Siviglia all'Allianz Stadium nella sfida d'andata valida per la semifinale di Europa League.

Nei primi venti minuti si vede una buona Juve, Di Maria inventa per Vlahovic e l'attaccante serbo spreca un paio di buone occasioni. Il Siviglia conferma tutta la sua esperienza ed è ben messo in campo. Gli andalusi prediligono la verticalizzazione al fraseggio tipico spagnolo. Molto pericolosi con l'argentino Ocampos, trovano il vantaggio con il centravanti marocchino Youssef En-Nesyri che servito proprio dall'ex Milan, realizza un rigore in movimento. Nella ripresa Allegri sceglie uno schieramento più offensivo con Chiesa ed Illing-Junior (ottimo il suo ingresso). Nemmeno l'ingresso di Milik al posto di Vlahovic, molto contrariato al momento della sostituzione riesce a dare la scossa. Quando la partita sembrava ormai conclusa, all'ultimo respiro ci pensa Federico Gatti a trovare il pareggio sugli sviluppi di un corner, concesso oltre il tempo di recupero. Il ritorno è in programma giovedì 18 maggio al Sanchez Pizjuan, la qualificazione è ancora apertissima.

La partita

Allegri si affida al solito 3-5-2. Tra i pali Szczesny, la difesa a tre è formata da Danilo, Bonucci e Alex Sandro; esterni Cuadrado e Kostic. Centrocampo a tre Miretti, Locatelli e Rabiot. In avanti Di Maria in appoggio a Vlahovic.

Nessuna sorpresa in casa Siviglia. In porta Bono guida la difesa con Jesus Navas e Acuna terzini, i centrali sono Baldé e Gudelj. In mediana Rakitic e Fernando. Dietro la punta En-Nesyri si muovono Ocampos, Oliver Torres e Bryan Gil.

The teams are in...



Who has the strongest XI? #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 11, 2023

Primo tempo

L'inizio partita è vibrante con ritmi molto elevanti. Primo brivido per il Siviglia, Vlahovic apre a sinistra per la corsa di Kostic che entra in area di rigore e prova la conclusione in diagonale non trovando lo specchio della porta. Gli andalusi rispondono al 15', traversone di Acuna per l'inserimento di Ocampos che salta più alto di Alex Sandro ma spedisce tra le braccia di Szczesny. Altra occasione per il Siviglia al 17', sempre con Ocampos. Sponda in area per l'ex Milan che schiaccia di testa da buona posizione trovando la respinta in tuffo di Szczesny. La partita si infiamma, super giocata di Di Maria per Vlahovic che stoppa e calcia trovando la respinta di Bono. Al 19' ancora Di Maria inventa per Kostic che mette in mezzo per l'arrivo di Vlahovic che sfrutta l'uscita a vuoto di Bono ma spara alto a porta sguarnita.

Al 25' spagnoli vicini al vantaggio. Traversone di Oliver Torres per En-Nesyri che tocca la sfera mandando in tilt la difesa bianconera ed Ocampos a due passi da Szczesny tocca a lato. Oliver Torres spedisce in profondità per Ocampos che ha spazio a destra e poi mette in mezzo, velo di Bryan Gil che favorisce En-Nesyri che di prima con il destro mette in rete. Passa appena un minuto e l'attaccante marocchino, da ottima posizione, disturbato da Danilo non riesce a calciare in maniera pulita verso la porta di Szczesny. Al 34' si fa male Ocampos, uno dei protagonisti del match, al suo posto entra Montiel. Il primo tempo finisce con gli spagnoli in vantaggio 1-0.

Secondo tempo

Allegri cambia subito volto alla squadra con due cambi immediati. Entrano Chiesa ed Illing-Junior al posto di Miretti e Kostic. Schierata a trazione anteriore la Juve alza il baricentro e comincia a premere. Al 57' grande assolo di Iling-Junior che salta netto Badé con un tunnel, poi prova a servire Vlahovic sul secondo palo ma arriva la chiusura da parte di Bryan Gil che salva tutto. Si fa male Bonucci, entra Gatti mentre Milik prende il posto di uno spento Vlahovic. Ci prova di nuovo Illing-Junior con una bella conclusione che trova pronto Bono. Al 70' il tecnico bianconero si gioca l'ultimo cambio con Pogba al posto di Di Maria. Per il Siviglia entrano due vecchie conoscenze del campionato italiano, Papu Gomez e Lamela al posto di O.Torres e Bryan Gil. Gli spagnoli difendono il vantaggio con le unghie e portano a casa una vittoria pesantissima in ottica qualificazione. La Juve continua a premere e a venti secondi oltre i 6 minuti di recupero conquista un calcio d'angolo. L'arbitro lascia battere. Sugli sviluppi del corner Gatti trova il pareggio praticamente all'ultimo secondo. La partita finisce così tra le proteste dei giocatori del Siviglia e l'esultanza bianconera.

Il tabellino

JUVENTUS (3-5-1-1) - Szczesny; Danilo, Bonucci (61' Gatti), Alex Sandro; Cuadrado, Miretti (46' Illing-Junior), Locatelli, Rabiot, Kostic (46' Chiesa); Di Maria (70' Pogba); Vlahovic (61' Milik). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Barbieri, Paredes, Fagioli, Soulé, Kean. Allenatore: Massimiliano Allegri

SIVIGLIA (4-2-3-1) - Bono; Jesus Navas, Baldé, Gudelj, Acuna; Rakitic, Fernando; Ocampos (34' Montiel), Oliver Torres (73' Papu Gomez), Bryan Gil; En-Nesyri. A disposizione: Dmitrovic, Alberto Flores, Montiel, Rekik, Alex Telles, Manu Bueno, Lamela, Rafa Mir. Allenatore: Josè Luis Mendilibar

Marcatori: En-Nesyri (S) 26', Gatti (J) 97'

Ammoniti: Rakitic (S), Locatelli (J), Bryan Gil (S), Chiesa (J), Badé (S), Lamela (S)

Arbitro: Daniele Siebert (Germania)