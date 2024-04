Atalanta - Liverpool 0-1: la sblocca Salah su rigore - DIRETTA

L'attesa è finita: l'Atalanta sfida il Liverpool al Gewiss Stadium per un posto in semifinale di Europa League. La Dea è a solo 90 minuti dallo storica impresa, dopo la straordinaria vittoria per 0-3 ad Anfield Road giovedì scorso.

I nerazzurri sono chiamati a gestire un vantaggio rassicurante, senza però sottovalutare il Liverpool, una squadra piena di stelle e capace di ribaltare qualsiasi risultato. Prima del match Gian Piero Gasperini ha predicato calma: "La difficoltà è che incontriamo una grandissima squadra. Si riparte dallo 0-0. Non dovremo pensare al risultato dell’andata, e concentrarci solo sulla nostra partita" . Dall'altra parte Jurgen Klopp crede alla rimonta: "Ad Anfield tutti hanno pensato, 'è finita'. A distanza di una settimana possiamo essere bravi come scarsi, ma siamo concentrati al mille per cento per vincere".

La partita sarà trasmesso da Sky, sui canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (253) e da DAZN. La telecronaca di Sky sarà affidata a Federico Zancan e Lorenzo Minotti, mentre il match su DAZN sarà raccontato da Stefano Borghi.

La diretta

25' - L'Atalanta riesce a neutralizzare meglio le offensive dei Reds. Miranchuk ci prova con un diagonale palla a lato

19' - Miranchuk combina con Scamacca, il dai e vai con l'attaccante è troppo lungo per il russo. Ferma tutto Alisson in uscita

14' - I nerazzurri provano a scuotersi. Koopmeiners mette in mezzo, nel tentativo di liberare Van Dijk rischia di beffare Alisson ma c'era un fuorigioco

12' - Inizio difficile per la Dea, subito sotto nel punteggio. I Reds insistono, Musso è prontissimo in uscita su Luis Diaz. Nella prosecuzione dell'azione ci prova da fuori Szoboszlai, il portiere argentino si fa trovare pronto

7' - Gol Liverpool. La squadra di Klopp parte col piede giusto e sblocca subito il risultato. Segna Salah su rigore concesso per fallo di mano di Ruggeri su cross di Alexander-Arnold

3' - Si ferma il gioco: van Dijk ha un problema al dito. Dopo le cure opportune il difensore olandese può riprendere la partita

1' - Partiti

Gasperini è ancora senza Scalvini, in difesa giocano Djimsiti, Hien e Kolasinac. De Roon fa coppia a centrocampo con Ederson, mentre sulle fasce spazio a Zappacosta e Ruggeri. Davanti inamovibili Koopmeiners e Scamacca, con loro Miranchuk vince il ballottaggio con De Ketelaere. In porta c'è Musso.

Klopp ritrova Alisson tra i pali. Coppia centrale formata da van Dijk e Konaté, sulle fasce Alexander-Arnold e Robertson. A centrocampo ai lati di MacAllister ci sono Jones e Szoboszlai. In avanti la punta è Gakpo, sostenuto da Salah e Luis Diaz.

Le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1) - Musso, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Scamacca. Allenatore: Gian Piero Gasperini

LIVERPOOL (4-3-3) - Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson; Jones, MacAllister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp

Marcatori: Salah (L) 7' rigore

Ammoniti:

Arbitro: François Letexier (Francia)