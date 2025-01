Europa League oggi: ...Roma ai playoff e Lazio agli ottavi. Tutti i verdetti

Roma-Eintracht Francoforte 2-0

- Missione compiuta per la Roma. La squadra di Ranieri batte 2-0 l'Eintracht Francoforte all'Olimpico e conquista i playoff di Europa League. I giallorossi sbloccano il risultato al 44' con Angelino, che colpisce a volo con un inserimento sulla sinistra. Al 69' il raddoppio ad opera del neo entrato Shomudorov. Ai playoff la Roma affronterà Porto o Ferencvaros. Poi agli ottavi c'è il rischio derby visto che è nella parte del tabellone di Lazio o Athletic Bilbao.

- La carica dei 65mila dell'Olimpico. Anche nelle annate più difficili il tifo giallorosso si conferma autentico fattore in più per la squadra di Ranieri. Stadio gremito in ogni ordine di posto e sostegno incondizionato fino al triplice fischio finale. "La Roma non si discute si ama". Stasera hanno vinto soprattutto loro.

- Eintracht spuntato. A gennaio l'Eintracht ha perso Omar Marmoush, attaccante egiziano, rivelazione della Bundesliga e passato alla corte di Guardiola per la bellezza di 75 milioni. Al suo posto è arrivato il francese Wahi, deludente nelle fila del Marsiglia di De Zerbi ma non ancora arruolabile in coppa. Di sicuro i tedeschi sono sembrati piuttosto spuntati.

- Mile Svilar. Un portiere bravo si vede quando viene impegnato poche volte. Tra i più positivi anche quest'anno, il numero uno belga dice no allo svedese Larsson, lasciato tutto solo in area, con un volo plastico. Poi a inizio ripresa salva tutto su Ekitike, che lo aveva saltato e stava per concludere a rete.

- Angelino. Il "piccolo" terzino spagnolo (solo 169 cm di altezza) sta trovando la sua dimensione con l'arrivo di Ranieri in panchina e ha il merito di sbloccare il risultato con il primo gol in giallorosso. In posizione avanzata rende di più, Sir Claudio l'ha capito subito.

- A livello realizzativo non sta neanche facendo troppo male con 10 gol in stagione. Eppure davanti alle prestazioni davanti di Artem Dovbyk in tanti stanno cominciando a storcere il naso. L'attaccante con le movenze alla Dzeko sembra ancora un corpo estraneo alla squadra. In questo senso i fischi dell'Olimpico quando è stato sostituito non sono un bel segnale.

- L'attaccante con la valigia. Ci ha messo appena minuti dal suo ingresso in campo per timbrare il cartellino, Eldor Shomudorov. L'uzbebo, promesso al Venezia, trova il guizzo in area e batte Trapp, trovando il gol della sicurazza. Chissà che qualcuno alla Roma non cambi idea e decida di puntare su di lui.

Braga-Lazio 1-0

- Sconfitta indolore per la Lazio, già qualificata agli ottavi, e sconfitta 1-0 in trasferta a Braga. I portoghesi iniziano col piglio giusto e vanno in vantaggio al 6' con Horta, che insacca nell'angolino basso. Nonostante la sconfitta, primo posto salvo per la squadra di Baroni. Agli ottavi i biancocelesti potrebbero affrontare una tra Roma, Viktoria Plzen, Porto o Ferencvaros.

- La conta dei presenti. Rimasto senza mezza squadra e costretto a contare gli arruolabili, Marco Baroni ha dovuto fare a meno di ben undici giocatori. Rovella e Zaccagni, squalificati, Vecino, Patric, Nuno Tavares e Lazzari, infortunati, a cui si è aggiunto anche Guendouzi influenzato, e Hysaj, Basic e Ibrahimovic, fuori lista. Un'emergenza senza fine, che ha condizionato e non poco la prestazione dei biancocelesti. Insomma stasera difficile chiedere di più alla Lazio.

- La quarta sorella. Dietro le grandi Porto, Benfica e Sporting Lisbona, il Braga si sta imponendo nell'ultimo ventennio come quarta forza del calcio portoghese. I biancorossi però faticano particolarmente contro le squadre italiane, visto che hanno vinto soltanto tre volte in dieci precenti, due volte con il Parma e una contro il Chievo. Di fatto dopo la vittoria di stasera è stato infranto un mezzo tabù.

- A 37 anni suonati Pedro è ancora tra i più brillanti in questa stagione. Chiamato a guidare l'attacco biancoceleste, l'ex Barcellona sfiora il gol con una perfida punizione a giro, sfiorando il palo. Eterno.

- Si sta imponendo come uno dei migliori difensori del campionato. Sempre attento e reattivo in marcatura. Mario Gila ha giocato nell'insolita posizione davanti alla difesa. E non è andata nemmeno tanto male. L'uomo ovunque.

Tutti i risultati

Ajax-Galatasaray 2-1

Athletic Bilbao-Viktoria Plzen 3-1

Dynamo Kyiv-RFS 1-0

Midtjylland-Fenerbahçe 2-2

FCSB-Manchester United 0-2

Twente-Besiktas 1-0

Ferencvaros-AZ Alkmaar 4-3

Maccabi Tel-Aviv-Porto 0-1

Nizza-Bodo Glimt 1-1

Olympiakos-Qarabag 3-0

Lione-Ludogorets 1-1

Anderlecht-Hoffenheim 3-4

Rangers-Union Saint Gilloise 2-1

Real Sociedad-PAOK 2-0

Slavia Praga-Malmo 2-2

Tottenham-Elfsborg 3-0

Agli ottavi: Lazio, Athletic Bilbao, Manchester United,

Tottenham, Eintracht, Lione, Olympiakos, Rangers

Ai playoff: Bodo Glimt, Anderlecht, FCSB, Ajax, Real Sociedad, Galatasaray, Roma, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Porto, Az, Midtjylland, USG, PAOK, Twente, Fenerbahçe