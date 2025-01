Europa League oggi... la Roma cade in Olanda. Stasera Lazio-Real Sociedad

Ascolta ora 00:00 00:00

Az Alkmaar-Roma 1-0

- Sconfitta di misura per la Roma contro l'Az Alkmaar nella penultima giornata di Europa League. Primo tempo sottotono e in affanno dei giallorossi, meglio il secondo tempo quando con la coppia tutta argentina Dybala-Soulé si è vista tutt'altra Roma. Un buco difensivo all'80' porta al gol del neo entrato Parrott che rilancia gli olandesi in classifica e nega alla squadra di Ranieri l'accesso diretto agli ottavi di finale. Giovedì prossimo arrivano all'Olimpico i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Servirà una vittoria per dovere riporre calcolatrici e tabelle. Ma soprattutto servirà una Roma da grandi notte europee.

Cosa va - La cura Ranieri sta facendo effetto. Dopo l'approdo in panchina di Sir Claudio, i giallorossi sono finalmente una squadra ben messa in campo e dimostrano capacità di soffrire e aiuto reciproco tra tutti gli effettivi. Figuracce come quella di Firenze, emblematica della mancanza di unità di intenti di uno spogliatoio spaccato non sono più ammesse. Se è il minimo per un club importante come la Roma, è almeno già qualcosa. L'ingresso di Soulé è una nota lieta, da tenere conto per le prossime partite.

Cosa non va - Sotto ritmo e attacco isolato. Nel primo tempo i giallorossi sono stati poco efficaci in transizione e non hanno portato pericoli alla porta dell'Az. Per il resto tanta sofferenza per i giallorossi, che hanno sofferto i ritmi dei padroni di casa. Approccio sbagliato. A volte è questione anche di volontà e convinzione. Il buco difensivo che ha portato al gol di Parrott è davvero inspiegabile

Il migliore - La Roma non può fare a meno di Paulo Dybala. Più volte dato in partenza è troppo spesso colpito da quei maledetti infortuni, che ne hanno condizionato troppe volte la carriera, la Joya è stata l'autentica luce nella fredda serata olandese. Ha provato più volta ad accendere la luce dell'attacco giallorosso, sfiorando anche il gol con una splendida rabona. Con o senza Dybala, i giallorossi sono un'altra squadra. Ranieri lo sa e proprio per questo sta facendo di tutto per trattenerlo.

La delusione - Un primo tempo con pochissimi palloni trattenuti in avanti poi lascia spazio a Soulé. La prestazione di Artem Dovbyk, nei primi 45 minuti, è stata piuttosto deludente. Sarebbe ingiusto attribuirgli colpe superiori a quelle che ha, di fatto l'ucraino ha bisogno della squadra per rendere al meglio, non essendo il tipo di attaccante a cui dare la palla e aspettarsi che faccia tutto da solo. E la Roma della prima frazione non ha mai accompagnato i movimente del suo centravanti. Insomma rimandato con qualche giustificazione.

Gli altri risultati

Bodo/Glimt - Maccabi Tel-Aviv 3-1

Porto - Olympiacos 0-1

Fenerbahce - Lione 0-0

Malmo - Twente 2-3

Qarabag - FCSB 2-3

Hoffenheim - Tottenham 2-3

Viktoria Plzen - Anderlecht 2-0