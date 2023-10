Europa League, la Roma cala il poker contro il Servette: ancora decisivo Lukaku

La Roma vince in casa contro il Servette, nella sfida del Gruppo G valida per la seconda giornata di Europa League.

Senza Josè Mourinho in tribuna anche stasera, per scontare la seconda delle quattro giornate di squalifica, i giallorossi fanno un altro passo per uscire dalla crisi, conquistando una vittoria rotonda che dà ancora più convinzione. Ancora decisivo Romelu Lukaku, bravo a sbloccare il punteggio. Brava la difesa a non subire gol, l'unico neo della serata l'infortunio al polpaccio per Pellegrini.

Nel primo tempo la Roma soffre l'intraprendenza della squadra svizzera e non riesce a costruire una manovra fluida. La partita si sblocca grazie ad un lampo di Lukaku, il cui tiro viene deviato in maniera decisiva da Tsunemoto. Con questa rete Big Rom porta a 13 la striscia di partite (per un totale di 17 partite) in cui è andato a segno in Europa League.

Nella ripresa l'ingresso di Lorenzo Pellegrini cambia volto alla partita. Il capitano gialorosso serve prima l'assist a Belotti per il raddoppio poi trova il tris sfruttando la sponda di Celik. La squadra di Mourinho dilaga e trova il quarto gol con un colpo di testa di Andrea Belotti.

Nell'altro match del girone lo Slavia Praga travolge lo Sheriff Tiraspol 6-0. Giallorossi e cechi sono in testa alla classifica con 6 punti, Servette e moldavi fermi a quota 0. Prossime partite in programma il 26 ottobre: Roma-Slavia Praga e Sheriff-Servette.

La partita

Nella Roma riposano Dybala, Pellegrini e Spinazzola, oltre a Rui Patricio. In porta Svilar, Cristante guida la difesa con Mancini e Ndicka. A sinistra El Shaarawy viene preferito a Zalewski. Chance per Aouar e Celik. Lukaku guida l'attacco, con a fianco Belotti che torna titolare dopo oltre un mese.

Weiler punta sul 4-4-2. Recuperato il capitano Frick che sarà regolarmente tra i pali. La coppia centrale è formata da Severin e Vouilloz, non recuperano Onguene e Rouiller. A centrocampo fuori i due interni Cognat e Douline. Davanti due punte di ruolo: insieme a Bedia giocherà Crivelli.

Primo tempo

Il Servette sfiora subito il gol. Incertezza difensiva fra Cristante e Mancini, ne approfitta Bendia che si incunea in area e calcia a rete, palla fuori di un soffio. All'11' ci prova Stevanovic, la sua conclusione deviata da Cristante per poco non inganna Svilar. Alla prima occasione buona i giallorossi passano in vantaggio. Al 22' iniziativa sulla destra di Celik che serve al centro Lukaku. Il belga calcia a rete, trovando la deviazione decisiva di Tsunemoto che batte Frick. Al 29' punizione tagliata di Paredes per il movimento sul primo palo di Big Rom, ostacolato in uscita da Frick. Risponde subito il Servette. Tiro cross di Tsunemoto, Svilar anticipa Bedia. Sul finale i giallorossi aumentano la pressione. Al 43' bel triangolo tra Bove e Celik, palla a rimorchio per El Shaarawy che dal limite spedisce ampiamente sopra la traversa. Allo scadere la Roma sfonda ancora sulla destra con Belotti. La palla arriva a Lukaku ma stavolta la difesa svizzera devia in corner e gli nega il gol.

Secondo tempo

I giallorossi trovano il raddoppio alla prima azione. Il neo entrato Pellegrini rifinisce per il taglio di Belotti che con un diagonale mancino batte Frick. Al 52' la squadra di Mourinho cala il tris. El Shaarawy crossa sul secondo palo per Celik, che di testa fa sponda per la conclusione al volo di Pellegrini, che non lascia scampo al portiere svizzero. Sfortunato il capitano giallorosso che lascia il campo per un problema muscolare. La Roma non si ferma più. Corner di Paredes per il taglio di Belotti che si libera della marcatura di Maziku e di testa non lascia scampo a Frick. Al 70' i giallorossi sfiorano il quinto gol. Ancora il Gallo Belotti non riesce a mettere in rete una punizione di Paredes. Comincia la girandola dei cambi. I ritmi calano inevitabilmente, a risultato ormai acquisito. Finisce 4-0 per la Roma.

Il tabellino

ROMA (3-5-2) - Svilar; Mancini (64' Karsdorp), Cristante, Ndicka; Celik, Bove (77' D'Alessio), Paredes, Aouar (46' Pellegrini) (58' Pagano), El Shaarawy; Lukaku (64' Zalewski), Belotti. Allenatore: Josè Mourinho

SERVETTE (4-4-2) - Frick, Mazikou, Severin, Vouilloz, Tsunemoto; Kutesa (64' Bolla), Ondoua, Antunes (64' Cognat), Stevanovic; Bedia (75' Douline), Crivelli (64' Guillemenot). Allenatore: René Weiler

Marcatori: Lukaku (R) 22', Belotti (R) 46' e 59', Pellegrini (R) 52'

Ammoniti: Ondoua (S), Douline (S)

Arbitro: Igor Pajac (Croazia)