Europa League, la Roma non si ferma più e stende 2-1 il Midtjylland

La Roma vince 2-1 all'Olimpico contro il Midtjylland, nella quinta giornata di Europa League. La squadra di Gasperini si prende i tre punti contro la squadra danese, capolista in classifica e si porta a 9 punti, facendo un bel balzo in avanti. In casa giallorossa torna Paulo Dybala, schierato da falso nove. Sul fronte danese occhi puntati sulla stella Franculino, attaccante classe 2004 della Guinea. La Roma parte subito forte e sblocca la partita al 7'. Cross dalla destra di Celik, si coordina Neil El Ayanaoui, che di destro la mette all'angolino. Alla mezz'ora è costretto ad uscire Koné, dopo un pestone subito. Al suo posto entra Cristante.

Una brutta tegola per Gasperini a pochi giorni dal big match contro il Napoli. Si abbassano i ritmi della partita. Il Midtjylland prova a manovrare ma lo fa in maniera piuttosto lenta. L'ultima occasione della prima frazione capita sui piedi di Pellegrini. Dopo una deviazione la palla esce fuori di poco a portiere battuto. Nella ripresa i giallorossi si fanno pericolosi prima con Soulé poi con Dybala, senza riuscire a concretizzare. Il raddoppio arriva all'83' con un tiro dal limite di Stephan El Sharaawy. I danesi accorciano le distanze all'87' con Paulinho. Nel finale è di nuovo il Faraone a sfiorare il gol, il suo tiro a giro termina sulla traversa.

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé (61' Ferguson), Pellegrini (61' El Shaarawy); Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini

MIDTJYLLAND (3-5-2) - Olafsson; Erlic, Bech Soresen, Diao; Jensen (66' Paulinho), Billing, Bravo (46' Brumado), Castillo (60' Andreasen), Mbabu; Gogorza (46' Osorio), Franculino (75' Simsir). Allenatore: Mike Tullberg

Marcatori: El Aynaoui (R) 7', El Shaaraway (R) 83', Paulinho (M) 87'

Ammoniti: Cristante (R), Osorio (M), Erlic (M), Sorensen (M), Mancini (R)

Arbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro)