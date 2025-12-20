Il colpo di fulmine a Parigi, la convivenza, Sanremo: la storia d'amore tra Irama e Victoria Stella Doritou

È tempo di bilanci per Irama che oggi - 20 dicembre - compie 30 anni. Il cantante festeggia il traguardo delle tre decadi con una carriera ricca di successi e una vita privata che lo ha fatto finire spesso sulle prime pagine delle riviste di gossip. Tra le storie più significative del suo passato c'è quella con Victoria Stella Doritou, una relazione oggi conclusa ma che ha rappresentato un capitolo importante della sua vita.

L'incontro a Parigi

Febbraio 2019. Le riviste di gossip riportano la notizia della rottura tra Giulia De Lellis e Irama. Dopo un anno d'amore l'influencer e il cantante sembrano avere preso strade diverse, ma nessuno dei due conferma la notizia. Piuttosto Irama, per scappare dalle attenzioni morbose dei paparazzi, si rifugia a Parigi, dove incontra per caso Victoria Stella Doritou, influencer e modella di origini greche. Tra loro c'è un vero e proprio colpo di fulmine. " Una sera stavo facendo un concerto a Bologna, ma ero un po' incavolato. Finito il concerto sono scappato a Milano. In quel periodo avevo un po' i giornali addosso", racconterà Irama a Linus e Nicola Savino e Deejay Chiama Italia: "Insieme a un amico sono salito sul treno e sono andato a Parigi. Mi sembra ci fosse la Fashion week. Mi sono ritrovato in un hotel. Io e il mio amico eravamo incappucciati, brutti, cattivi. Eppure lei mi ha notato. Poi mi misi a cantare per strada. Molto da film, molto da cinema ".

Le prime foto "rubate"

Proprio a Parigi Victoria e Irama vengono paparazzati insieme per la prima volta, quando ancora la stampa italiana parla della fine della storia d'amore tra Irama e Giulia. La coppia viene sorpresa a cena nel lussuoso Hotel Costes di Parigi e le foto esclusive finiscono sulla prima pagina della rivista Spy. A confermare che tra i due c'è una frequentazione è Victoria, che nelle storie del suo profilo Instagram pubblica alcuni scatti della sua serata romantica con Irama.

La prima uscita pubblica

Giugno 2019. Dopo mesi di rumors e indiscrezioni Victoria e Irama escono allo scoperto e ufficializzano la relazione. Per farlo scelgono di presentarsi mano nella mano alla sfilata di Etro durante la Milano Fashion Week maschile e poi di condividere alcune foto insieme sui rispettivi profili Instagram. Il nome della modella greca rimbalza su tutti i siti di cronaca rosa e si scopre che nel suo passato c'è una breve storia con l'ex tronista di Uomini e donne Andrea Zelletta.

Profumo di convivenza

Febbraio 2020. Irama e Victoria festeggiano il primo anniversario con un progetto importante: la convivenza. Il settimanale Diva e Donna riporta l'indiscrezione sul futuro della coppia: " Ora Irama è vicino a una nuova svolta. Sta cercando casa a Milano e vorrebbe comprarla assieme alla nuova fidanzata. Lei è la modella Victoria Stella Doritou, che parla ben quattro lingue e ha una passione enorme per la moda, lo shopping e la vita notturna ". Né il cantante né la modella, però, confermano le voci circolate su di loro.

La quarantena lontani

Aprile 2020. La pandemia da Covid-19 mette a dura prova l'amore tra Victoria e Irama. Per esigenze professionali la coppia decide di trascorrere la quarantena separata: lui a Milano, lei a casa dei genitori. " Spero che questa situazione migliori presto. Milano è stata la mia casa per quattro anni e ora è così difficile vedere intorno tutto questo dolore. Ritornerò a settembre, col mio amore ", scrive Victoria Stella su Instagram, parlando del difficile momento dovuto all'isolamento forzato.

Festival di Sanremo 2021

Marzo 2021. Irama è uno dei Big in gara al 71esimo Festival di Sanremo. Sul palco dell'Ariston l'artista porta il brano "La genesi del tuo colore". A Sanremo, oltre all'entourage di Irama, c'è anche Victoria Stella. Nonostante sia anche lei in Riviera la modella rimane una presenza silenziosa e defilata, nonostante il grande interesse della stampa scandalistica. Per l'ex talento di Amici Sanremo 2021 è una vera e propria sfida: il Covid lo costringe a rimanere lontano dall'Ariston e la sua gara si riduce alla messa in onda di un filmato pre-registrato. Nonostante ciò alla fine l'artista si classifica quinto.

La crisi nel 2022

Febbraio 2022. Un anno dopo l'ultimo Festival, Irama torna a Sanremo 2022 con "Ovunque sarai". Nella città dei fiori non c'è, però, Victoria Stella. Da settimane la stampa rosa riferisce di una profonda crisi tra il cantante e la modella greca e l'assenza della giovane a Sanremo non fa altro che alimentare i pettegolezzi. Subito dopo l'evento, fonti vicine a Irama fanno sapere che - dopo tre anni d'amore - la storia tra Irama e Victoria è giunta al capolinea.

"Due anni e mezzo d'amore (non social ma reale), una convivenza, oggi però la parola fine", riferisce ThePipolGossip. Nessuna conferma arriva dalla coppia ma di fatto, dall'uscita del gossip, le strade di Irama e Victoria Stella si dividono definitivamente.