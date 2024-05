Roma-Bayer Leverkusen 0-1, Wirtz segna il vantaggio | La diretta

All’Olimpico, per la seconda volta in due anni, i giallorossi affrontano il Bayer Leverkusen. Se l’anno scorso la Roma l’aveva spuntata, le Aspirine sono reduci da una stagione leggendaria, culminata nel primo titolo di campioni di Germania. L’undici di Xabi Alonso è reduce da una striscia di 46 risultati utili consecutivi, il che significa che la banda De Rossi avrà il suo bel da fare per staccare il biglietto per la finalissima. Seguite con noi Roma-Bayer Leverkusen con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Daniele De Rossi si presenta all’Olimpico con il compito non semplice di mettere in discesa la semifinale. Il tecnico romanista conferma le indiscrezioni della vigilia, preferendo Karsdorp sulla destra invece dello squalificato Celik. Recuperati in pieno anche Smalling in difesa e Romelu Lukaku in attacco.

Il tecnico delle Aspirine approda nella capitale cambiando diverse pedine chiave nel suo undici iniziale: invece della punta Boniface, spazio a Adli come falso nueve. La stella Wirtz sarà il leader della trequarti ma avrà anche Grimaldo a dargli una mano: Hincapié, invece, si allargherà a sinistra.

La diretta del secondo tempo

45’ – INIZIO SECONDO TEMPO! Nessun cambio per entrambi i tecnici.

La diretta del primo tempo

45+1’ – FINE PRIMO TEMPO. La Roma inizia e chiude bene il primo tempo, concedendo però troppo ai campioni di Germania, che salgono in blocco e diventano letali in contropiede. Partita comunque ancora apertissima.

45’ – Contropiede pericolosissimo del Bayer, con ben cinque giocatori che si presentano nell’area romanista. Per fortuna né Grimaldo né Frimpong riescono a concludere in maniera pericolosa.

44’ – Dopo una ventina di minuti di grande sofferenza, la Roma chiude il primo tempo in avanti, costringendo i tedeschi a difendersi con ordine.

41’ – Lampo di Pellegrini da fuori area e tiro che fa la barba al palo lontano.

35’ – Scintille tra Tah e Karsdorp sulla fascia: il difensore romanista rimane a terra e ci vuole qualche minuto per riprendere il gioco. Molto nervosismo in campo.

33’ – Il Bayer sfiora il raddoppio dopo una splendida azione corale con Adli che mette al centro per Frimpong. Girata rasoterra fulminea che va ad un niente dal palo di Svilar.

30' - Velocissimo ancora Frimpong sulla destra, passaggio verso il centro e tiro che Svilar controlla in due tempi. Molto pericoloso il Leverkusen in contropiede.

29' - Ammonito Pellegrini per un fallo evitabile sulla destra.

27’ – GOL WIRTZ!! Errore clamoroso di Karsdorp, con un retropassaggio suicida che mette in posizione ideale il talentuoso centrocampista tedesco. Niente da fare per Svilar.

22’ – Le Aspirine pericolosissime in contropiede con Wirtz che lancia Frimpong, che si invola verso la porta. Per fortuna di Svilar il laterale, a tu per tu con il portiere, colpisce solo l’esterno della rete.

21’ – TRAVERSA LUKAKU!!! Angolo lungo di Dybala, controllo acrobatico e cross al bacio di Paredes che arriva sulla testa dell’ariete belga, che prende la parte alta della traversa.

19’ – Pasticcio della difesa tedesca, con El Shaarawy che mette in mezzo e trova la deviazione quasi vincente di Xhaka. Azione comunque viziata dal fuorigioco dell’italo-egiziano.

15’ – Giallo per Jonathan Tah, con il difensore tedesco costretto ad atterrare il belga per evitare che si involi verso la porta.

9’ – Primi timidi tentativi da parte di entrambe le squadre. Il primo a minacciare la porta è Adli che si fa largo sulla sinistra ma il suo tiro è murato da Mancini. Poco dopo è Dybala a testare i riflessi di Kovar, che risponde senza problemi.

4’ – Nebbia sull’Olimpico visti i tantissimi fumogeni usati da entrambe le tifoserie, tanto da limitare la visibilità. Approccio abbastanza conservativo da parte di entrambe le squadre.

1’ – SI PARTE!! Atmosfera elettrica all’Olimpico per la semifinale di andata dell’Europa League.

Il tabellino

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Smalling, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: Daniele De Rossi

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Xhaka, Hincapié; Wirtz, Adli, Grimaldo. Allenatore: Xabi Alonso

Marcatori: 27' Wirtz (BL)

Ammoniti: 15' Tah (BL), 29' Pellegrini (R)

Espulsi: -

Arbitro: François Letexier (Francia)