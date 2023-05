Europa League, la Roma vince di misura contro il Bayer e "vede" la finale

La Roma di José Mourinho vince di misura l'andata delle semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso e vede ora un po' più vicina la finale del 31 maggio che si giocherà alla Puskas Arena di Budapest. La partita dell'Olimpico è stata equilibrata, spigolosa, nervosa e non troppo attrattiva dal punto di vista estetico con entrambe le squadre che hanno più badato a difendere che ad offendere. Alla fine, a decidere la sfida d'andata ci ha pensato Edoardo Bove che si è fatto un piccolo regalo in anticipo per i suoi 21 anni (che compirà il prossimo 16 maggio) con un bel gol nato propria da una sua intuizione e da una sua percussione centrale.

Al ritorno, però, la Roma dovrà stare attenta dato che il Bayer Leverkusen proverà a ribaltare le sorti della qualificazione davanti al pubblico di casa. La situazione, però, è troppo ghiotta per i giallorossi che hanno la grande chance di poter disputare un'altra finale europea a distanza di un solo anno da quella giocata e vinta nella passata stagione in Conference League contro il Feyenoord. Nell'altra semifinale la Juventus di Allegri è riuscita a pareggiare al 98', in casa, contro il Siviglia, club principe dell'Europa League. Al ritorno, giovedì 18 maggio, si preannunciano due semifinali infuocate con due squadre italiane che rischiano di ritrovarsi in finale.

La cronaca della partita

Il Bayer parte fortissimo con Hincapiè che al primo minuto se ne va sulla sinistra e serve in area Andrich: il suo tiro non è angolato con Rui Patricio che blocca agevolmente. Al 7' Wirtz mette paura ancora alla Roma con la sua conclusione che si spegne di poco fuori. Al 19' miracolo di Hradecky sul colpo di testa a botta sicura di Ibanez mentre al 29' Belotti chiede rigore per un contatto con Kossounou ma per l'arbitro non c'è niente. Al 34' si fa male Kossounou ed entra Bakker ma non succede niente fino al duplice fischio di Oliver che manda tutti negli spogliatoi sul risultato bloccato di 0-0.

Nella ripresa azione travolgente di Spinazzola sulla sinistra, con l'ex Juventus che ariiva sul fondo, converge e serve all'indietro Pellegrini che perde il tempo per il tiro scaricando su Abraham che poi serve a sua volta Celik che calcia fuori. Al 59' la partita si infiamma con Oliver che sventola tre cartellini gialli in faccia a Diaby, Tapsoba e Mancini per un fallo del primo e per un accenno di rissa i secondi. Al 63' la Roma passa in vantaggio con Bove.

Bella penetrazione centrale del centrocampista di Mourinho che scarica su Abraham che calcia trovando la parata di Hradecky: sulla respinta ancora Bove di sinistro insacca di piatto. Al 67' Belotti va al tiro trovando ancora la parata bassa del portiere del Bayer, sulla respinta Bove calcia alto. All'87' la Roma rischia grossissimo con Rui Patricio che si scontra in uscita alta con Ibanez, la palla arriva a Frimpong che si gira e calcia di sinistro trovando la "parata" di petto quasi sulla linea di porta di Cristante.



Il tabellino



Roma: Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Bove (76' Wijnaldum), Matic, Pellegrini, Spinazzola; Belotti (76' Dybala), Abraham. Allenatore José Mourinho

Bayer Leverkusen: Hradecky; Tapsoba, Tah, Kossounou (35' Bakker); Frimpong, Palacios, Andrich (92' Amiri), Hincapié; Wirtz, Diaby (72' Adli); Hlozek (72' Azmoun). Allenatore Xabi Alonso

Marcatori: 63' Bove (R)

Ammoniti: Andrich, Diaby, Tapsoba, Mancini, Abraham, Tah, Ibanez

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)