Europa League, il Bologna vince in trasferta a Bucarest: 1-2. Odgaard e Dallinga lanciano i rossoblù

Il Bologna supera 2-1 in trasferta lo Steaua Bucarest, nella sfida valida per la terza giornata di Europa League. Senza Vincenzo Italiano, ricoverato in ospedale in settimana per una polmonite, i rossoblù tornano dalla trasferta rumena con l'intera posta in palio. Partenza a razzo per i felsinei, che mettono la gara sul binario giusto, già nei primi minuti. Segna prima Jens Odgaard (9') poi raddoppia Thijs Dallinga (11'). Al 54' lo Steaua dimezza lo svantaggia con il neo entrato Birligea. I rumeni prendono fiducia ma prima Dallinga e Odgaard, poi Orsolini che colpisce il palo a sfiorare il tris. Tanto basta per conquistare i tre punti. Con questa vittoria il Bologna sale a quattro punti in classifica, dopo tre giornate. Prossimo impegno europeo, il 6 novembre al Dall'Ara contro i norvegesi del Brann.

La partita

Il Bologna parte subito fortissimo e passa subito in vantaggio. Al 9' Freuler recupera palla in fase d'attacco e allarga per Dallinga sulla sinistra. Sul cross successivo inserimento vincente dall'altra parte Odgaard, che mette in rete. I rossoblù insistono e dopo due minuti trovano il raddoppio. Dallinga è lui il più lesto ad avventarsi su una respinta del portiere Tarnovanu dopo un tiro di Lykogiannis. Dominio assoluto del Bologna che al 26' va vicino al terzo gol con Orsolini. Troppo egoista il numero sette che invece di servire Dallinga al centro, tira di sinistro, trovando la parata del portiere. Al 37' si vedono anche i rumeni. Su calcio d'angolo, Skorpupski prima nega il gol a Ngezana che stacca di testa, poi è decisivo anche sul successivo tap-in di Sut. Lo Steaua prende fiducia. Al 41' Thiam lascia sul posto Lykogiannis e calcia a rete. Altra grande parata di Skorupski. I rossoblù finiscono in affanno il primo parziale.

Cambi immediati per il Bologna: escono gli ammoniti Heggem e Rowe, dentro Vitik e Cambiaghi. Al 53' ci prova dalla distanza Orsolini, la conclusione finisce sul fondo di poco. Passa un minuto e lo Steaua accorcia le distanze. Il neo entrato Birligea anticipa Lucumì e sorprende Skorupski. Ora i padroni di casa ci credono e aumentano la pressione. I rossobù provano ad allentare la tensione. Al 68' scalda Odgaard scalda le mani a Tarnovanu da fuori area. Poco dopo Dallinga fa tutto bene ma al momento del tiro si fa murare dal portiere avversario. La partita è molto aperta. Al 73' Popescu la mette sul secondo palo per Birligea, il suo colpo di testa è fuori misura. Ma è il Bologna ad andare a vicinissimo al gol. All'80' Tarnovanu si supera sul tiro di Odgaard. Poi la conclusione deviata di Orsolini si infrange sul palo.

Il tabellino

STEAUA BUCAREST (4-2-3-1) - Tarnovanu; Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic; Șut (46' Tanase); Alhassan; Cisotti (46' Birligea), Olaru (86' Politic), Miculescu; Thiam (65' Popescu). Allenatore: Elias Charalabous

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Zortea (66' Holm), Lucumi, Heggem (46' Vitik), Lykogiannis; Freuler, Moro (77' Ferguson); Orsolini (85' Bernardeschi), Odgaard, Rowe (46' Cambiaghi); Dallinga. Allenatore: Daniel Niccolini (vice Italiano)

Marcatori: Odgaard (B) 9', Dallinga (B) 11', Birligea (S) 54'

Ammoniti: Heggem (B), Rowe (B), Miculescu (S), Odgaard (B), Cambiaghi (B), Birligea (S), Skorupski (B), Pantea (S), Radunovic (S)

Arbitro: Andris Treimanis (Lettonia)