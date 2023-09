Europei 2024: cosa deve fare l'Italia per qualificarsi

L'Italia parteciperà a Euro 2024? Dopo l'assenza dagli ultimi due Mondiali, la nostra Nazionale non può proprio permettersi di mancare al grande appuntamento della prossima stagione - gli Europei in Germania - ancora di più dopo il trionfo nell'ultima edizione, con la storica vittoria di Wembley contro l'Inghilterra.

L'approdo del nuovo ct Luciano Spalletti ha ridato serenità a tutto l'ambiente e dopo il successo di San Siro sull'Ucraina si può guardare al futuro con maggiore ottimismo. Gli Azzurri ora hanno 7 punti e sono al secondo posto, come Ucraina e Macedonia del Nord, ma con una partita in meno. Mentre restano ancora quattro partite da giocare, proviamo a capire come l’Italia può qualificarsi, senza o tramite gli spareggi, per i prossimi Europei.

Chi si qualifica a Euro 2024

A Euro 2024, in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, si qualificano 24 nazionali: le prime due classificate dei dieci gironi eliminatori sono certe della qualificazione. Il prossimo 2 dicembre ad Amburgo si terrà il sorteggio dei gironi. I risultati ottenuti nei gironi stabiliranno le fasce per il sorteggio: cinque i posti a disposizione per la prima (quella delle teste di serie) perché uno è già occupato dalla Germania, Paese organizzatore. Le tre squadre che si qualificheranno attraverso i playoff verranno collocate in urna 4.

La classifica del Gruppo C

Raggiunta l'Ucraina in classifica, gli Azzurri hanno il vantaggio di dover giocare una gara in più da qui alla fine del girone. A quota 7 con Italia e ucraini c'è anche la Macedonia, vittoriosa contro Malta, ma con lo stesso svantaggio: ha già giocato 5 gare contro le 4 dell'Italia. La Nazionale avrà dunque una chance in più per fare punti e staccare le rivali per il secondo posto. In caso di arrivo a pari punti conteranno gli scontri diretti, motivo per cui all'ultima (20 novembre), quando si ritroveranno Ucraina e Italia, a Spalletti potrebbe bastare un pareggio.





GRUPPO C



13 pt

7 pt*

7 pt

7 pt

0 pt



Inghilterra 13 punti in 5 gare (diff. reti +14) ITALIA 7 punti in 4 gare (diff. reti +2) Ucraina 7 punti in 5 gare (diff. reti -1) Macedonia del Nord 7 punti in 5 gare (diff. reti -5) Malta 0 punti in 5 gare (diff. reti -10)

Il calendario

Il prossimo 14 ottobre in campo Italia-Malta (a Bari) e Ucraina-Macedonia, mentre tre giorni più tardi gli Azzurri saranno attesi dalla trasferta a Wembley contro l'Inghilterra (che ha tutto l'interesse a conquistare i tre punti per garantirsi un posto tra le teste di serie al sorteggio: toccherà alle cinque migliori prime e alla Germania padrona di casa). In contemporanea al match di Londra, l'Ucraina sarà di scena a Malta.

Italia-Malta a #Bari: al via la prelazione per i possessori della



14 ottobre

Stadio 'San Nicola'#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro — Nazionale Italiana (@Azzurri) September 21, 2023

Poi si tornerà in campo a novembre, con la Nazionale che sfiderà prima la Macedonia a Roma (il 17) e infine l'Ucraina fuori casa (in campo neutro, il 20). Se l'Italia dovesse battere Malta e Macedonia arriverebbe allo scontro diretto con l'Ucraina a pari punti (a patto che Zinchenko e compagni riescano a fare 6 punti con Malta e Macedonia: perdessero punti per strada, il cammino azzurro verso Euro 2024 si semplificherebbe).

14 ottobre: Ucraina-Macedonia, ITALIA-Malta

17 ottobre: Inghilterra-ITALIA, Malta-Ucraina

17 novembre: ITALIA-Macedonia, Inghilterra-Malta

20 novembre: Ucraina-ITALIA, Macedonia-Inghilterra

L’Italia si qualifica da prima se...

L'Italia ha ora 6 punti meno dell’Inghilterra, che ha però giocato 1 gara in più. Per qualificarsi da prima e godere di un sorteggio migliore per la fase finale, la Nazionale teoricamente dovrebbe vincere tutte e 4 le gare restanti e (dando per scontato due vittorie inglesi con Malta e Macedonia) battere l'Inghilterra con almeno due gol di scarto (all’andata gli azzurri persero 2-1). Oppure livellare gli scontri diretti e primeggiare in un altro step della classifica avulsa.

L'Italia si qualifica da seconda se...

Al momento l'Italia occupa già il secondo posto della classifica. Il calcolo più diretto è anche il più semplice: basta tenere Ucraina e Macedonia alle proprie spalle. Ricordando che: un pari al ritorno contro gli Ucraini metterebbe Immobile e compagni davanti alla squadra di Rebrov negli scontri diretti. Mentre con la Macedonia servirà vincere per essere in testa anche nella classifica avulsa.

Ipotesi spareggi

Cosa succederebbe se la Nazionale non riuscisse a classificarsi tra le prime due? Per fortuna avrebbe un'ulteriore possibilità di qualificarsi all'Europeo, partecipando agli spareggi, a cui è già qualificata in quanto vincitrice del proprio gruppo di Nations League. Tre i posti in palio, con gli azzurri che nel caso tornerebbero in campo a marzo 2024 per staccare un pass attraverso il percorso riservato alle nazionali di Lega A, con due partite da vincere: semifinale ed eventuale finale.

Uno scenario che tuttavia sarebbe preferibile evitare anche in ottica sorteggi. I possibili partecipanti al momento sono Polonia e Galles (anche loro nel ranking di Lega A ma entrambe attualmente fuori dai primi due posti dei rispettivi gruppi). A completare il quadro del percorso c'è, al momento, l'Estonia (prima della Lega D). Sarebbero quindi questi (Estonia in semifinale ed eventuale finale con Polonia/Galles) i possibili spauracchi.