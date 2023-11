Ecco le possibili avversarie dell’Italia agli Europei

Campioni europei in carica ma con il rischio di finire in un girone di "ferro". È questo il destino dell’Italia che lunedì scorso ha ottenuto un fondamentale pareggio, con qualche brivido, contro l’Ucraina conquistando così il pass per Germania 2024.

Il primo obiettivo è stato raggiunto. Ora gli Azzurri aspetteranno il prossimo 2 dicembre per capire in quale girone e con chi finiranno. Il sorteggio, però, sarà da brividi. Certo, l’importante era qualificarsi. C’era una possibilità di entrare nella terza fascia ma la vittoria della Croazia con l’Armenia ha vanificato ogni speranza. L’Italia verrà inserita nell'ultima fascia, la quarta.

Le squadre favorite per la vittoria finale sono tutte teste di serie. Le incognite principali sul cammino europeo sono diverse: dalla Croazia all'Olanda, avversarie sempre difficile da affrontare nei grandi tornei internazionali, passando per la Turchia e la Danimarca.

La prima fascia sarà composta dalla Germania (Paese organizzatore) e dalle cinque nazionali con il miglior punteggio nei gironi: Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e Inghilterra. Nella seconda ci saranno Danimarca, Turchia, Ungheria, Romania, Albania, Austria. Nella terza fascia ecco Slovacchia, Olanda, Scozia, Slovenia, Rep.Ceca, Croazia. Infine nella quarta fascia saranno inserite Italia, Serbia, Svizzera e le tre vincitrici degli spareggi che si terranno a marzo.

A questo punto si potrebbe iniziare a pensare quali potrebbero essere le avversarie degli Azzurri. Bisogna tener conto che in un Europeo ogni partita sarà difficile. Quindi ogni ipotesi è puramente indicativa. Partiamo da un elemento: l’Italia incontrerà sicuramente una delle favorite presenti nella prima fascia. Un girone di "ferro" potrebbe essere: Germania, Danimarca, Olanda e Italia. Un girone migliore, ma solo sulla carta, potrebbe essere uno formato da Belgio, Albania, Slovenia e Italia. Un semplice gioco questo, perché ripetiamo: ogni avversario che l’Italia si troverà sul proprio cammino sarà un brutto cliente da affrontare. Ma gli azzurri hanno tutte le carte in regola per disputare un ottimo Europeo.

Una curiosità: il prossimo sarà anche l'Europeo degli allenatori italiani. Saranno ben 4 quelli che siedono su panchine di altre nazionali: Vincenzo Montella (Turchia), Marco Rossi (Ungheria), Domenico Tedesco (Belgio) e Francesco Calzona (Slovacchia). Un record. Battuto il precedente primato olandese dell'Europeo del 2008 quando c’erano tre ct nati nei Paesi Bassi: Marco Van Basten con l'Olanda, Guus Hiddink con la Russia e Leo Beenhakker con la Polonia.