Fa tutto la Roma, ma Falcone alza il muro. Solo un pari a Lecce

Una buona prestazione, un risultato positivo solo a metà. La Roma continua a racimolare punti utili per la corsa alla Champions League (ne ha conquistati 14 su 21 nel 2023, avendo però già sfidato Milan e Napoli), ma non va oltre l`1-1 a Lecce. Sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio grazie a un acuto di Baschirotto, che su angolo sovrasta fisicamente Ibanez e lo costringe all`autogol.

La squadra di Mourinho però crea, come non le è accaduto spesso in questa stagione: Falcone si esalta su una conclusione di El Shaarawy (lanciato di tacco da Abraham), e chiude la porta più e più volte anche all`attaccante inglese della Roma, arrendendosi solo al rigore di Dybala.

Pimpante Pellegrini, in evidente crescita rispetto alle ultime prestazioni, torna in campo (all`83`) anche Georginio Wijnaldum, assente da agosto per la frattura della tibia. I capitolini restano così in zona Champions, ma vengono agganciati dal Milan che venerdì ha battuto il Torino a San Siro.