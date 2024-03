Fabrizio Corona di nuovo nei guai: citato per diffamazione da 3 calciatori di Roma e Lazio

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, stavolta per il caso relativo al mondo del calcio. Sono infatti tre i calciatori che hanno deciso di portare l'ex re dei paparazzi in tribunale, citandolo per diffamazione. Corona è atteso di fronte al giudice monocratico di Milano il prossimo 8 novembre 2024.

Cosa è successo

Per comprendere cosa è accaduto bisogna tornare un po' indietro, allo scorso anno, quando Corona affermò nel corso di una puntata di Striscia la notizia che c'erano dei calciatori coinvolti in presunte scommesse illecite sulle partite. Una pratica, ovviamente, vietata dalla legge italiana e che viene punita molto severamente, fino alla squalifica. Uscirono i nomi dell'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e del difensore della Lazio Nicolò Casale, che respinsero categoricamente ogni accusa e sporsero denuncia per diffamazione aggravata. Stesso discorso anche per Nicola Zalewski, terzino della Roma, tirato in ballo dall'ex agente fotografico.

Lo scorso 12 febbraio il procuratore Marcello Viola ha firmato il documento relativo alla conclusione delle indagini. A finire nell'inchiesta, anche alcuni membri di Striscia la notizia, vale a dire il direttore Antonio Ricci e l'inviato Valerio Staffelli. Stessa sorte anche per Luca Arnau, ai tempi direttore di Dillinger News, sito di gossip di Fabrizio Corona. Sono quattro, dunque, gli indagati. " Quando si tratta di Corona i processi viaggiano come un freccia rossa: quattro mesi per finire le indagini! Vedremo gli atti e poi ci difenderemo al massimo. Abbiamo la forza e gli elementi per farlo. Come sempre" , aveva commentato il legale che difende l'ex re dei paparazzi, Ivano Chiesa, come riportato da Il Giorno.

La citazione in giudizio

Ieri la notizia della decisione della procura della Repubblica di Milano, che ha disposto nei confronti di Corona la citazione diretta a giudizio per diffamazione aggravata. Viene dato seguito, dunque, alle denunce presentate da El Shaarawy, Casale e Zalewski. In questi ultimi mesi i pubblici ministeri milanesi hanno ricostruito la vicenda, effettauando le opportune verifiche e lavorando con i colleghi di Torino.

Fabrizio Corona dovrà presentarsi di fronte al giudice del tribunale monocratico di Milano il prossimo 8 novembre 2024. Nel corso del dibattimente, gli imputati potranno decidere se richiedere il rito abbreviato.