Il Napoli blinda Osimhen: stipendio raddoppiato e contratto fino al 2026

In un periodo decisamente negativo e con risultati diametralmente opposti a quelli della scorsa stagione, Aurelio De Laurentiis ha reso il Natale dei napoletani meno amaro con una notizia che è un vero e proprio regalo sotto l'albero: Victor Osimhen ha rinnovato il suo contratto con la società partenopea di un altro anno come campeggia sui canali social del presidente e della società.

Come detto, ancora un anno insieme e fino al 2026: la trattativa tra il calciatore e il suo agente, Roberto Calenda, si è conclusa con un ingaggio raddoppiato che passa a 10 milioni di euro l'anno dagli attuali 4,5. Per quanto riguarda il nodo sulla clausola rescissoria su cui si era molto discusso l'estate scorsa, l'importo sarebbe compreso tra i 120 e 130 milioni. Felici e sorridenti, sono due le foto dei due protagonisti che stanno facendo il giro del web: nella prima con tutti e due le penne in mano, nella seconda ecco la stretta di mano con tanto di sorrisi tra Osimhen e De Laurentiis.

Sul profilo ufficiale X della società partenopea ecco apparire le stesse foto con la scritta " Victor & Napoli together until 2026 ", a suggellare l'accordo che li terrà insieme ancora a lungo. Si tratta di un segnale importante da parte della società dopo le sirene arabe che si erano accese l'estate appena trascorsa quando circa 200 milioni di euro erano stati rispediti al mittente da parte di De Laurentiis che aveva lapidariamente dichiarato che " Con quella cifra non comprate nemmeno un piede ".

Che la fumata bianca sarebbe arrivata a breve lo aveva annunciato lo stesso De Laurentiis intervistato ieri sera dal Tg1. " Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l'albero di Natale ": detto fatto, l'attaccante nigeriano che il prossimo 29 dicembre compirà 25 anni rimarrà a Napoli provando a far risollevare le sorti della squadra che adesso naviga soltanto al sesto posto in Serie A con 27 punti frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, un po' troppe per la squadra campione d'Italia in carica che ha già cambiato l'allenatore sostituendo mister Garcia con Walter Mazzarri. Non solo, ma il Napoli è anche reduce dalla clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Frosinone che ha vinto al "Maradona" con il netto punteggio di 4-0.

I napoletani, però, potrebbero fare a meno del loro attaccante ben presto se deciderà di seguire la sua nazionale, la Nigeria, impegnata in gennaio in Coppa d'Africa. Oltre a lui, i calciatori nigeriani pre-convocati che giocano nel nostro campionato sono il difensore Ebuehi dell'Empoli, il centrocampista del Milan, Chukwueze, e l'attaccante dell'Atalanta, Lookman.