"Felice di dargli un’opportunità": dove giocherà il figlio di Totti

Sta crescendo, ha 17 anni ma innanzitutto è il figlio di Francesco Totti: il giovane Cristian, dopo aver militato negli ultimi due anni nelle giovanili della Roma per poi approdare in Under 17 e Under 18 sempre con la casacca dei giallorossi, sta per staccare il cordone ombelicale dai colori che hanno reso immortale il padre e Capitano della società di Trigoria, per approdare al Frosinone.

L'indizio social

Chi ha dimestichezza con i social si sarà accorto che nelle ultime ore Cristian Totti ha cambiato la propria biografia su Instagram in cui ha scritto " Official Player of Frosinone Calcio ". A questo punto si attende soltanto il comunicato del club giallorosso per ufficializzare questo passaggio alla Primavera della squadra giallo e azzurra allenata dall'ex laziale Angelo Gregucci. Nonostante non sia ancora un calciatore affermato, il profilo di Cristian conta già 176mila follower: i post rappresentano uno spaccato di vita del figlio di Totti e Ilary.

Il benvenuto del Frosinone

A confermare quella che ormai è una notizia praticamente ufficiale lo ha fatto all'AdnKronos il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe." Conosco bene Francesco da anni e ha chiesto a me e al direttore Angelozzi di dare un'opportunità a suo figlio Cristian e siamo ben felici di farlo ". Insomma, l'accoglienza è a braccia aperte: lo meritano l'ex capitano giallorosso ma anche il giovane Cristian che ha già ben figurato muovendo i primi passi nel mondo del calcio. " Non ho ancora avuto l'opportunità di conoscere il ragazzo ma non mancherà l'occasione. Gli auguro il meglio a lui e a tutta la nostra squadra Primavera ", ha concluso Stirpe.

La carriera del giovane Cristian è iniziata nel 2015: ruolo attaccante, come ricorda Goal.com il 29 marzo 2022 ha realizzato la sua prima e unica rete con la maglia della Roma nella gara contro la Reggina. La famiglia ha già provveduto all'iscrizione a scuola per l'anno scolastico 2022-2023: come riporta FrosinoneToday, dovrebbe essere già stato opzionato l'istituto scolastico indicato nel "San Bernardo" che si trova nell’Abbazia di Casamari. Ovviamente l'in bocca al lupo è già stato dato dagli ambienti giallorossi che augurano al figlio del "Pupone" tutte le migliori fortune per la sua nuova avventura.

Il mondo del calcio è sicuramente strano e imprevebile ma chissà che, un giorno che non sia nemmeno tanto lontano, le decine di migliaia di tifosi romanisti possano tornare a urlare il nome di Totti, magari con il padre commosso in tribuna, scandendo ad alta voce il nome Cristian.