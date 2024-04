Fenerbahce, Bonucci entra e sbaglia il rigore decisivo

È proprio una stagione da dimenticare per Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus e Nazionale di Calcio che da gennaio veste i colori del Fenerbahce. Se un paio di mesi fa si era reso protagonista di un episodio non proprio onorevole nei confronti di un avversario, spingendolo nel tunnel che porta negli spogliatoi e scatenando così una rissa, nelle ultime ore la società turca è stata eliminata dalla Conference League per mano dei greci dell'Olympiakos ai calci di rigore, con l'errore decisivo proprio di Bonucci designato come quinto rigorista.

L'errore decisivo dal dischetto

La carriera di Bonucci ci dice che sono stati moltissimi i tiri dal dischetto da lui trasformati: sulla carta è uno specialista del settore. Per questa ragione l'allenatore Ismail Kartal inserisce il 36enne di Viterbo proprio al 120° minuto, l'ultimo del secondo tempo supplementare, al posto di Ismail Yuksek, così da poterlo inserire tra i cinque calciatori chiamati a calciare dagli 11 metri. La serie inizia con l'errore di Tadic al quale si aggiungerà quello di Under: sponda Olympiakos, invece, sbagliano El Arabi e Rodinei. Il quinto e ultimo calcio di rigore deve tirarlo proprio Bonucci: in caso di rete si proseguirà a oltranza, in caso di errore saranno i greci a vincere e passare il turno. Il tiro è angolato alla sinistra del portiere Kostantinos Tzolakis che, però, intuisce e respinge: fine della gara, Bonucci va via mestamente e a trionfare in casa dei turchi sono i greci.

İsmail Kartal Bonucci kaçırınca elendiğinin farkında değil baksanıza allah aşkına güler misin ağlar mısın şaka gibi adam.



Kaleci uyandırmasa kaybettiklerinin farkında değiller. pic.twitter.com/C7sXQKeyQk — Eray Can Gencer (@ErayGencR) April 18, 2024

Un'annata nera

Se è vero che i calci di rigore li sbagliano anche i grandissimi e non si può colpevolizzare soltanto il calciatore italiano, di sicuro da mesi non attraversa un periodo positivo: inizialmente all'Union Berlino, ha fatto tantissima panchina oltre a inanellare una serie di sconfitte da record per la società tedesca, ben 12. Sarà sicuramente una coincidenza, ma dopo la cessione l'Union si è rimesso in carreggiata uscendo dalla crisi. Approdato al Fenerbahce, però, la musica non è cambiata più di tanto: fino a questo momento, nel campionato turco, Bonucci ha giocato pochissimo ed impiegato davvero con il contagocce dove ha giocato molto meno di 200 minuti da gennaio a oggi (in pratica meno di due gare intere) e soltanto sei minuti in Conference League.

Quale sarà il suo futuro lo deciderà probabilmente nelle prossime settimane e con le bocce ferme del campionato: serve un reset per tornare il Bonucci che era o decidere di intraprendere strade diverse.