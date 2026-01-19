Ferrari di Spalletti? No, di Chivu in fuga

Spalletti voleva una Juve come una Ferrari, ma per l'IA di X in testa (rossa) c'è Chivu che fugge (sopra).

***

Il trend social del 2026 sono le foto del 2016. La cosa, insieme alla sconfitta di Cagliari, ha dato tristezza agli juventini. 10 anni fa erano tra due finali di Champions, vincevano uno scudetto dopo l'altro e, come dicono quelli giovani, erano nel loro 'Prime'. Poi hanno preso CR7, dato Marotta all'Inter, ed eccoci qua.

***

Dopo aver allargato il campo del Como mentre Allegri andava in giro con la fiaccola olimpica, Fabregas ha perso 3-1 col Milan e poi ha sbroccato su Dazn «a voi piacciono i resultatisti». Come si dice in Spagna «sta rosicandos»!

***

Gol di Lautaro, Stramaccioni su Dazn: «Tiene con la forza del gluteo».

***

Era inevitabile. Bella Kotchap del Verona è stato chiamato «Bella Ketchup» da Daniele Barone di Sky.

@dupply