Festa scudetto a San Siro: l’Inter pareggia 1-1 contro il Verona

L’ Inter festeggia la doppietta scudetto-Coppa Italia a San Siro, pareggiando 1-1 contro il Verona davanti ai suoi tifosi. Nel recupero Bowie nega la vittoria ai nerazzurri passati in vantaggio ad inizio ripresa, grazie all’autogol di Edmundsson. Grande festa per la squadra di Chivu in uno stadio tutto vestito di nerazzurro, che ha omaggiato i propri beniamini dopo una stagione trionfale, almeno nei confini nazionali. Per l’occasione è stato ricordato anche la leggenda Evaristo Beccalossi, scomparso lo scorso 6 maggio, nel commosso minuto di silenzio che ha preceduto il match. Dopo la premiazione il pullman scoperto, con la squadra a bordo, girerà per le strade di Milano e arriverà in Duomo con il consueto bagno di folla per Lautaro e compagni. Previsti 300mila tifosi lungo tutto il tragitto, in un tripudio di bandiere nerazzurre, per una festa che proseguirà per tutta la giornata.

"C'è grande emozione, felicità personale. Questi 80mila sono qua a festeggiare una squadra straordinaria come l'allenatore". Esordisce così Beppe Marotta prima della partita. “La cosa più difficile è stata la scelta dell'allenatore, l'abbiamo fatta consapevoli di chi fosse Chivu e siamo stati ripagati. Rinnovo? Un aspetto formale, Chivu è presente e futuro dell'Inter. Abbiamo un allenatore bravo e l'Inter se lo deve tenere stretto" ha poi proseguito. Sulle parole di Gerry Cardinale invece: “Ho due risposte nel taschino. Una ironica e una seria. Dico quella seria: gli auguro il percorso fatto da noi negli ultimi sei anni, 9 titoli, due finali di Champions, una di EL, quella ironica me la tengo per la prossima cattiveria”.

La partita

Chivu sceglie un massiccio turnover per dare minuti a chi ha giocato meno durante la stagione e per chi come Sommer, Darmian e Acerbi è di sicuro all’ultima al Meazza. Al Verona di Sammarco mancano solo due giornate per chiudere una stagione deludente. Già retrocesso, non ha più nulla da chiedere al campionato. Sono i nerazzurri a mantenere il possesso palla, senza tuttavia spingere con decisione. Molto attivi sia Diouf sia Mkhitaryan. Il Verona si difende con ordine. Al 22’ gli ospiti si rendono pericolosi, dopo una carambola con Bowie, Lovric impegna Sommer con un difficile riflesso. Al 43’ occasione per l’Inter, calcia di prima intenzione Mkhitaryan, si oppone Montipò. Poi il diagonale di Lautaro finisce fuori. Nella ripresa è un’altra Inter. Al 48’ si sblocca il risultato. Sugli sviluppi di un corner, interviene di testa Bonny, che trova la deviazione di Edmundsson. Il pallone finisce in rete. I nerazzurri insistono. Al 51’ Lautaro tira in area, si salva di piede Montipò. Ancora il Toro conclude a botta sicura, anche stavolta si salva la retroguardia gialloblù. Inizia la girandola dei cambi. Il Meazza saluta Darmian con una standing ovation. Esce anche Lautaro al suo posto il baby Mosconi. Gloria anche per Di Gennaro, al posto di Sommer. Proprio Mosconi si presenta in area e manca la porta di poco. All’86’ doppia chance per l’Inter, prima Sucic poi Mkhitaryan non trovano il bersaglio. Al 92’ il Verona trova il pari. Bowie vince un contrasto con Carlos Augusto e di sinistro trafigge Di Gennaro. Ora può iniziare la festa.

Il tabellino

INTER (3-5-2) - Sommer (81’ Di Gennaro); Darmian (63’ Dimarco), De Vrij, Acerbi; Luis Henrique, Diouf (64’ Zielinski), Sucic, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez (81’ Mosconi), Bonny (65’ Pio Esposito). Allenatore: Cristian Chivu

HELLAS VERONA (3-5-2) - Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali (62’ Akpa Akpro), Lovric (84’ Vermesan), Gagliardini, Bernede (46’ Harroui), Frese; Suslov (61’ Sarr), Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco

Marcatori: Edmundsson (V) 48’ (autorete), Bowie (V) 92’

Ammoniti:

Valentini (V),Gagliardini (V)

Arbitro: Andrea Calzavara (Varese)