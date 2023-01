Fifa 2022 best players: tutti i candidati (ma CR7 non c'è)

Il The Best FIFA Men's Player è un premio calcistico assegnato ogni anno dalla FIFA, a partire dal 2016, per premiare il miglior giocatore al mondo. Fino a questo momento, nelle precedenti sei edizioni, l'albo d'oro recita 2 vittorie per Cristiano Ronaldo, 2 per Robert Lewandowski, una per Luka Modric e una per Lionel Messi. Quest'anno a far rumore è l'assenza tra i 14 candidati del fuoriclasse portoghese, ex di Juventus, Manchester United, Psg e Real Madrid. Il premio sarà assegnato il 27 febbraio 2023. Saranno dieci le categorie, dal miglior giocatore al miglior gol, dalla miglior giocatrice alla top 11 della passata stagione.

I candidati del 2022

Sono 14 i candidati per il Fifa Best Player 2022: gli argentini Lionel Messi e Julian Alvarez, l'inglese Jude Bellingham, i francesi Karim Benzema e Kylian Mbappé, il belga Kevin de Bruyne, il norvegese Erling Haaland, il marocchino Achraf Hakimi, il polacco Robert Lewandowski, il senegalese Sadio Mane, il croato Luka Modric, il brasiliano Neymar, l'egiziano Mohamed Salah e il brasiliano Vinicius Junior.

Ecco i nomi in lizza per le altre categorie:

Miglior giocatrice: Bonmati; Debinha; Fleming; Hegerberg; Kerr; Mead; Miedema; Morgan; Oberdorf; Popp; Putellas; Renard; Walsh; Williamson

Miglior portiere: Alisson; Bounou; Courtois; Ederson; Martínez

Miglior portiere femminile: Berger; Earps; Endler; Frohms; Naeher; García-Villamil

Miglior allenatore: Ancelotti; Deschamps; Guardiola; Regragui; Scaloni

Miglior allenatore di una squadra femminile: Bompastor; Hayes; Priestman; Sundhage; Voss-Tecklenburg; Wiegman

Miglior goal: Balotelli; Henry; Theo Hernandez; Kuol; Mbappé; Gonzalez Metilli; Oleksy; Paralluelo; Payet; Richarlison; Russo

Chi voterà e dove vedere l'evento

A scegliere i migliori saranno i giornalisti, i commissari tecnici delle varie nazionali e i rispettivi capitani. Non solo, visto che sarà molto importante il voto dei tifosi espresso attraverso il sito ufficiale dell'organismo internazionale. Si potrà assistere all'evento attraverso il sito ufficiale della FIFA che sarà accessibile su dispositivi mobile come smartphone e tablet o su pc.

L'albo d'oro

2016

1º Portogallo Cristiano Ronaldo

2º Argentina Lionel Messi

3º Francia Antoine Griezmann



2017

1º Portogallo Cristiano Ronaldo

2º Argentina Lionel Messi

3º Brasile Neymar

2018

1º Croazia Luka Modric

2º Portogallo Cristiano Ronaldo

3º Egitto Mohamed Salah

2019

1º Argentina Lionel Messi

2º Paesi Bassi Virgil van Dijk

3º Portogallo Cristiano Ronaldo

2020

1º Polonia Robert Lewandowski

2º Portogallo Cristiano Ronaldo

3º Argentina Lionel Messi

2021

1º Polonia Robert Lewandowski

2º Argentina Lionel Messi

3º Egitto Mohamed Salah