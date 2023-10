"Cambio radicale ai vertici". Centrodestra all'attacco della Figc

Il nuovo terremoto legato al calcioscommesse, oltre ai giocatori tirati in ballo dalle inchieste giudiziarie, sta coinvolgendo anche i vertici della Federazione Italiana Giucolo Calcio. I partiti della maggioranza di governo, infatti, hanno messo nel mirino la guida della Figc per non avere posto troppo attenzione allo scandalo che è dilagato negli ultimi giorni, mettendo in fila anche altre precedenti problematiche. La Lega è durissima contro il presidente federale Gabriele Gravina: " Alla luce di quanto è accaduto e sta emergendo nel calcio italiano tra scommesse, doping, fallimenti sportivi, problemi infrastrutturali e televisivi, crisi economiche: cosa deve accadere ancora per rivoluzionare la guida del movimento? - si legge in un comunicato ufficiale del partito di Matteo Salvini - È sempre più necessario, per rispetto di milioni di appassionati e in particolare dei più giovani, un radicale cambiamento a partire dalle dimissioni del presidente Gravina ".

Una posizione che viene condivisa anche dalla senatrice Michaela Biancofiore, già sottosegretaria allo Sport e attualmente presidente del Gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc. " Per fermare la deriva sportiva e morale del mondo del calcio, che da troppo tempo ha messo radici, credo sia urgente un cambio ai vertici della Figc, come auspica Matteo Salvini, insieme a tutto il mondo del calcio e della politica - sostiene l'esponente politica bolzanina -. Gravina dovrebbe avere un sussulto di dignità. Restare fermi, immobili di fronte agli accadimenti di questi ultimi giorni che profilano scandali ancora più ampi e disonorevoli per il calcio italiano sarebbe inaccettabile. Occorrono gesti forti di responsabilità, a cominciare dal vertice della Federazione che ha bisogno di rigenerarsi con personalità autorevoli ed esemplari, capaci di invertire l'andazzo degli ultimi anni. Non si può pensare - prosegue - di restare fermi in attesa che la tempesta passi, c'è il rischio che arrivi l'uragano con effetti deleteri per la nostra società e per il ruolo stesso che il calcio esercita tra giovani e meno giovani ", dice.