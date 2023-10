La sconfitta dell'Italia a Wembley: cosa serve adesso per qualificarsi

Vietato sbagliare: adesso che la strada si è fatta nuovamente in salita restano soltanto 180 minuti per sapere se la Nazionale Italiana di Luciano Spalletti staccherà il biglietto per gli Europei di Germania del prossimo anno. È durata soltanto un quarto d'ora l'illusione che tutto fosse facile con il vantaggio di Scamacca a Wembley e la rete del maltese Mbong contro l'Ucraina: purtroppo, poi, l'Italia esce sconfitta 3-1 con l'Inghilterra ormai matematicamente qualificata e l'Ucraina ribalta il punteggio vincendo, anch'essa, per tre reti a una.

Cosa succede adesso

La classifica parla chiaro: Inghilterra al primo posto con 16 punti, Ucraina seconda con 13 punti e Italia al terzo posto con 10. L'attuale posizione significherebbe finire a playoff ma non dobbiamo neanche pensarci. All'Italia mancano due gare, la prima contro la Macedonia del Nord in programma il prossimo 17 novembre allo Stadio Olimpico mentre l'ultima partita del girone di qualificazione si disputerà in Ucraina lunedì 20 novembre.

L'Italia si qualifica se...

Con questa classifca, la nostra Nazionale ha solo un risultato contro la Macedonia: vincere. In caso ottenesse i tre punti, la classifica la vedrebbe agli stessi punti dell'Ucraina e nell'ultima gara basterebbero due risultati su tre, vittoria ma anche il pareggio. Questo perché, come ricorda il sito dell'Uefa, l'Italia ha lo scontro diretto a favore avendo vinto per 2-1 la gara d'andata, a San Siro, con una doppietta di Frattesi. Si verificasse questa ipotesi, quindi, azzurri secondi nel girone e qualificati direttamente a Euro 2024. Un'altra combinazione, senz'altro più rischiosa, vedrebbe la qualificazione diretta con un pareggio contro la Macedonia del Nord e la vittoria (obbligatoria) in trasferta contro l'Ucraina. Lo stesso discorso in caso di sconfitta, all'Olimpico, contro i macedoni: vittoria obbligatoria a Leverkusen o terzo posto matematico.

Cosa succede con i play off

Non vogliamo nemmeno pensarci visti gli incubi ancora vivi del mondiale in Qatar ma bisogna fare anche questa ipotesi: se l'Italia non riuscirà a ottenere almeno una vittoria tra Macedonia del Nord e Ucraina finirà terza nel girone C e dovrà cercare di ottenere il pass per gli Europei necessariamente tramite i play off. A quel punto le combinazioni possono essere numerose: faranno parte degli spareggi 12 squadre che si affronteranno in gare secche: per adesso, le papabili sono Croazia, Galles, Polonia ed Estonia, le prime due sicuramente formazioni molto ostiche. Si tratta soltanto di ipotesi perché, come vale per il girone degli azzurri, dovranno ancora disputarsi due gare con le classifiche pronte a subire anche ribaltamenti non indifferenti. Le Nazionali che si qualificheranno attraverso questa "lotteria" saranno soltanto tre.