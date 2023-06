Finale Conference League, Fiorentina-West Ham: ecco dove vederla e chi giocherà

Tutto pronto per la finlae di Conference League Fiorentina-West Ham con i viola che sognano di mettere in bacheca un titolo europeo importante per dare seguito a quanto fatto dalla Roma nella passata edizione. I viola sono giunti ottavi in campionato, mentre i londinesi sono arrivati solo quattordicesimi in Premier League a sei punti dal Leicester retrocesso in Championship. I favori del pronostico sembrano essere dalla parte della Fiorentina che dovrà però stare attenta visto che i pericoli sono dietro l'angolo. La viola può vantare il capocannoniere del torneo Cabral con sette reti mentre gli Hammers arrivano a questa finale di Praga da imbattuti con la bellezza di 11 vittorie e un pareggio nelle 12 partite disputate. La Fiorentina non vince un titolo europeo dal lontanissimo 1960-61 quando vinse la Coppa delle Coppe. I viola sono anche la prima squadra europea a prendere parte alle finali di tutte le competizioni europee, l’ultima 33 anni fa in Coppa UEFA contro la Juventus. Questo sarà il primo incontro ufficiale tra due squadre che hanno fame di vittorie.

Come stanno la Fiorentina e il West Ham

La Fiorentina ha chiuso all'ottavo posto in Serie A dimostrando di essere in uno stato di forma ottimale per affrontare la finale contro il West Ham. Italiano potrà contare sulla migliore formazione con Dodò e Biraghi sugli esterni davanti a Terracciano con Martniez Quarta e Milenkovic in mezzo alla difesa. A centrocampo Amrabat e Madragora davanti alla difesa con Kouamé, Bonaventura e Nico Gonzalez dietro a Cabral in ballottaggio con Luka Jovic. Italiano sa bene che questa è una grande occasione da non farsi sfuggire: serviranno pazienza, calma e sangue freddo per far male ad un club blasonato come il West Ham. Moyes adotterà un modulo speculare ai viola con Areola in porta, difesa a quattro con Kehrer e Cresswell sugli esterni con Aguerd e Zouma in mezzo. Rice e Soucek davanti alla difesa con il terzetto formato da Bowen, Benrahma e l'ex Milan Lucas Paquetà a ridosso di Antonio.

Dove vedere la partita

La finale di Conference League verrà proposta in diretta televisiva da DAZN, da Sky e in chiaro da TV8. Gli abbonati a DAZN potranno seguire Fiorentina-West Ham sulle smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili ad un decoder Sky Q, a TIMVISION BOX, a dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast, o in alternativa a console di gioco PlayStation 4/5 o Xbox. Per coloro che sono invece abbonati a Sky, i canali di riferimento per seguire la sfida saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251).

Per seguire la sfida in chiaro basterà invece sintonizzarsi su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Gli abbonati DAZN potranno seguire Fiorentina-West Ham in diretta streaming su dispositivi mobili utilizzando l’apposita app, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma. Gli abbonati Sky potranno invece seguire come di consueto la sfida in streaming attraverso il servizio Sky Go. Un'altra opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente anche la visione delle gare della Conference League previo l’acquisto del pass Sport. Sarà possibile seguire anche la diretta streaming in chiaro della sfida collegandosi sul sito ufficiale di TV8.

Il tabellino

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Cabral/Jovic. Alllenatore Vincenzo Italiano

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. Allenatore David Moyes