Atalanta-Bayer Leverkusen 2-0, doppietta Lookman | La diretta

La Dea attende una serata come questa da più di un secolo ma per alzare al cielo la Coppa Uefa la banda del Gasp avrà di fronte una delle squadre più forti d’Europa, i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. Le Aspirine di Xabi Alonso sono le chiare favorite di questa finale di Europa League ma sottovalutare i nerazzurri è una scelta sempre rischiosa. Seguite con noi la finalissima dall’Aviva Stadium di Dublino con la nostra diretta testuale.

Le scelte dei tecnici

Per la prima finale europea della pluricentenaria storia dell’Atalanta, Gasperini deve fare a meno di De Roon e vara una Dea molto offensiva, specialmente a centrocampo, dove Koopmeiners ed Ederson sono dietro al tridente composto da Scamacca, De Ketelaere e Lookman. In difesa torna Kolasinac a fianco del capitano Djimsiti ed Hien, con Zappacosta e Ruggeri sulle fasce. In porta confermato il portiere di coppa Musso.

Xabi Alonso riesce a schierare il giocatore più tecnico, Wirtz, come falso nueve accanto a Frimpong ed Adli nel tridente. Nessun cambio in difesa, dove ci sarà il trio Tapsoba, Tah ed Hincapie mentre a centrocampo Palacios vince il ballottaggio con Andrich sulla mediana accanto a Xhaka. Sulle fasce occhio alla velocità e tecnica di Stanisic e Grimaldo. Invece del capitano Hradecky, il tecnico spagnolo conferma Kovar tra i pali: la fascia da capitano andrà quindi a Tah.

La diretta del primo tempo

45+2’ – FINE PRIMO TEMPO. Grazie ad una mezz’ora praticamente perfetta, l’undici di Gasperini mette in difficoltà i campioni di Germania come forse mai gli era capitato in questa stagione. La differenza la fanno le due splendide reti di Lookman ma è il pressing sistematico dei bergamaschi ad aver inceppato il meccanismo delle Aspirine. Molto su cui riflettere per Xabi Alonso.

45’ – Due minuti di recupero in questo primo tempo da incorniciare per l’Atalanta.

42’ – DE KETELAERE!! Contropiede pericoloso della Dea, con Scamacca che ignora Lookman e cambia versante per il belga. Invece della soprapposizione di Zappacosta, l’ex milanista cerca la porta ma Kovar para a terra senza problemi.

41’ – Finale complicato per l’Atalanta, che ha arretrato troppo il raggio delle operazioni, lasciando spazio al palleggio del Bayer.

36' - Nuova incursione pericolosa del Bayer sulla sinistra: a lanciarsi sul filtrante è Wirtz, che viene ancora anticipato dall'uscita di Musso. Gasperini è furibondo per queste imprecisioni difensive che stanno dando speranza ai tedeschi.

34’ – Dopo un intervento tempestivo di Musso su Grimaldo, scintille a centrocampo tra Wirtz e Scamacca, che entra a valanga sul tedesco. Kovacs decide per il giallo ad entrambi.

32’ – I campioni di Germania sono quasi in bambola; tanti errori mai visti prima d’ora in una stagione quasi perfetta. L’Atalanta non sta sbagliando praticamente niente, né in difesa né in avanti. Il dubbio è quanto riusciranno a reggere questo ritmo forsennato.

25' - DOPPIETTA LOOKMAN!!! Devastante ancora una volta il nigeriano, che approfitta al meglio di un retropassaggio suicida del centrocampo del Bayer. L'avanti bergamasco dribbla il difensore e lascia partire un tiro a giro sul quale Kovac non può niente.

21’ – Ammonito Djimsiti per un fallo a centrocampo su Palacios.

19' – Prima azione interessante dei tedeschi: Frimpong mette un cross rasoterra dalla destra per Grimaldo, che però non trova il contatto giusto col pallone. La sfera arriva tra i piedi di Stanisic ed il tiro viene deviato, diventando semplice da prendere per Musso.

17’ – Dopo un inizio di gara decisamente complicato, i campioni di Germania riescono a sfuggire alla pressione dell’Atalanta ma raramente sono pericolosi. Per ora il piano tattico di Gasperini sta funzionando alla grande.

12’ – GOL LOOKMAN!! Azione insistita della Dea e passaggio a rientrare di Zappacosta. Palacios reagisce con una frazione di secondo di ritardo e l’avanti nigeriano si avventa sul pallone, sbattendo il pallone sotto la traversa! 1-0 Atalanta!

7’ – Cross importante di Lookman al centro ma Hincapie si frappone tra Scamacca e la porta.

5’ – Entrambe le squadre provano a scavalcare il centrocampo con lanci filtranti: peccato che il pallone per Lookman sia un po’ troppo lungo mentre ad anticipare Wirtz arriva coi pugni Musso.

3’ – La Dea spinge sulla festra con De Ketelaere ma il talentuoso belga è raddoppiato in maniera sistematica. Il pressing a tutto campo dei lombardi non causa grossi grattacapi ai tedeschi.

1’ – SI PARTE!! Partenza subito aggressiva dell’Atalanta ma il Bayer cerca di rendersi pericoloso in ripartenza. Ritmi subito elevatissimi.

-5 – Emozione durante il riscaldamento per il saluto del presidente della Dea Percassi ai novemila tifosi arrivati da Bergamo per questa finale. Il più applaudito, però, è il capitano Marten De Roon, costretto a vedere la partita dalla tribuna per la squalifica.

-10 – Grande atmosfera all’Aviva Stadium di Dublino, con le due tifoserie che si stanno preparando al meglio per il calcio d’inizio.

Il tabellino

ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Tapsoba, Tah, Hincapie; Stanisic, Palacios, Xhaka, Grimaldo; Frimpong, Wirtz, Adli. Allenatore: Xabi Alonso

Marcatori: 12’, 25' Lookman (A)

Ammoniti: 21' Sjimsiti (A)

Espulsi: -

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania)