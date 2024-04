La Fiorentina dilaga con 5 gol: il Sassuolo sprofonda e vede la retrocessione

All'Artemio Franchi non c'è mai stata partita: la Fiorentina si impone per 5-1 reti sul Sassuolo, incapace di restare in gara e vittima delle incursioni degli avversari. 3 punti che portano i viola a 50 punti senza comunque più ambizioni in Serie A. Il risultato più che altro interessa i neroverdi che, inchiodati a quota 26 in penultima posizione, vanno sempre più verso la retrocessione in Serie B complice il pareggio dell'Udinese contro il Bologna. E anche nella prossima potrebbero essere i guai: la formazione di Ballardini se la dovrà vedere con l'Inter campione d'Italia.

Nel primo tempo i ragazzi di mister Italiano hanno realizzato una sola rete nonostante il dominio e le diverse occasioni create contro un Sassuolo che non ha trovato la grinta necessaria per reagire. La traversa colpita da Parisi e la parata di Consigli sul tiro di Barak hanno cristallizzato il risultato parziale sull'1-0. Il copione del secondo tempo è stato invece all'insegna dell'elettricità con ben 5 reti nel giro di 12 minuti.

Fiorentina-Sassuolo, dominio viola nel primo tempo

La Fiorentina parte forte e crea la prima occasione pericolosa con un paio di corner nel giro di pochi minuti: Consigli si fa trovare pronto e respinge. Ghiotta occasione al 15': Parisi batte veloce il calcio di punizione, lancia Sottil che sprinta sulla sinistra ma il cross basso messo in mezzo non viene raccolto da Kouamé che per poco non riesce a calciare il pallone. Il vantaggio viola si concretizza al minuto 17: dopo una leggerezza di Volpato in uscita, Arthur serve immediatamente Sottil che si accentra e con un destro a giro dal limite piazza la sfera sul secondo palo.

Al 28' la Fiorentina ha l'opportunità per raddoppiare: Parisi ruba palla a Volpato e, defilato sulla sinistra, calcia dal limite trovando però l'opposizione della traversa che gli nega la gioia del gol. Timida reazione del Sassuolo al 33' con uno schema da calcio piazzato: Obiang tocca per Thorstvedt che calcia di sinistra dalla distanza ma senza riuscire a impensierire Christensen, che blocca facilmente la debole conclusione. Al 43' i ragazzi di mister Italiano vanno di nuovo a un soffio dal doppio vantaggio: Kouamé serve Barak, che si porta la palla sul destro e prova a calciare: Consigli risponde presente e respinge.

Fiorentina-Sassuolo, i neroverdi sprofondano nel secondo tempo

Poco dopo il fischio della ripresa il Sassuolo si porta in avanti: Pinamonti tenta la fortuna con un destro in diagonale, ma il tiro basso viene deviato e finisce in calcio d'angolo. Al 54' la Fiorentina prova a mettere il punto esclamativo sulla gara timbrando il 2-0: dalla destra Arthur serve un cross morbido raccolto da Martinez Quarta che di testa incrocia sul palo lungo. Passano solamente tre minuti e i neroverdi accorciano le distanze riaprendo la gara: Doig riesce a pescare Thorstvedt che, tutto solo in area, con il sinistro batte Christensen.

La partita è una montagna russa e infatti dopo pochi secondi la Fiorentina mette a segno la terza rete: Sottil dalla sinistra mette la palla in mezzo, sul secondo palo sbuca Nico Gonzalez che con un'inzuccata a centro area firma il 3-1. Non c'è un attimo di tregua. Al 62' i viola chiudono definitivamente la sfida: ancora Sottil tocca basso per Barak che con un destro basso sul palo lontano non lascia scampo a Consigli. I viola non hanno freni e poco dopo dilagano con la manita grazie ancora a Nico Gonzalez al termine di un'azione degna di nota: l'argentino spizza di testa per Barak che serve il suo compagno di squadra che, da posizione centrale, non sbaglia. Al 69' Barak colpisce il palo e nella battuta da distanza ravvicinata deve fare i conti con il miracolo del portiere avversario.

Fiorentina-Sassuolo, il tabellino

FIORENTINA: Christensen; Kayode, Martinez Quarta (dal 71' Comuzzo), Ranieri, Parisi; Barak, Duncan, Arthur (dall'80' Maxime Lopez); Sottil (dall'83' Castrovilli), Ikoné (dal 46' Nico Gonzalez), Kouamé (dal 71' Belotti) Allenatore: Italiano.

SASSUOLO: Consigli; Tressoldi (dal 64' Missori), Ferrari, Kumbulla, Viti (dal 46' Mulattieri); Obiang (dal 64' Matheus Henrique), Boloca (dal 73' Ceide); Volpato (dal 46' Bajrami), Thorstvedt, Doig; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.

GOL: 17' Sottil; 54' Martinez; 57' Thorstvedt; 58' Gonzalez; 62' Barak; 66' Gonzalez.

AMMONITI: 13' Ruan; 32' Martinez; 67' Thorstvedt; 80' Comuzzo.

ARBITRO: Matteo Marcenaro.