Colpi di mercato, Gudmundsson è viola, la Juve vende, il Milan vicino a Modrić

Fiorentina, ufficializzato il riscatto di Albert Gudmundsson dal Genoa

La Fiorentina ha concluso il riscatto di Albert Gudmundsson dal Genoa. Dopo una stagione parzialmente convincente, l’attaccante islandese è stato confermato come perno del reparto offensivo viola. L’operazione si è chiusa per una cifra inferiore al prezzo inizialmente fissato, di 17 milioni: la viola ha ottenuto uno sconto di 4 milioni, pagandolo quindi 13.

Juventus, in via di definizione la doppia cessione di Timothy Weah e Samuel Mbangula al Nottingham Forest

La Juventus sta finalizzando la cessione di Timothy Weah e del giovane centrocampista Samuel Mbangula al Nottingham Forest. L’operazione è in chiusura sulla base di un accordo da 22–25 milioni di euro complessivi. Il club inglese è fiducioso sulla fumata bianca nei prossimi giorni.

Milan vicino all’addio di Theo Hernández e pronto ad accogliere Luka Modrić

Il Milan è a un passo dal salutare Theo Hernández, destinato all’Al-Hilal. In parallelo, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile arrivo di Luka Modrić: il fuoriclasse croato avrebbe dato disponibilità per una stagione in rossonero, portando esperienza e leadership al centrocampo.

Il Napoli accelera per l’arrivo dell’esterno offensivo Noa Lang dal PSV Eindhoven

Il Napoli è vicino a chiudere per Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven. Il club partenopeo ha raggiunto un’intesa contrattuale con il giocatore, e resta da limare la distanza tra domanda e offerta: il trasferimento potrebbe concretizzarsi per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro.

L'Inter esercita il riscatto per Nicola Zalewski

L’Inter ha ufficialmente riscattato Nicola Zalewski dopo il prestito della passata stagione. L’esterno polacco entra a pieno titolo nella rosa di Simone Inzaghi e rappresenta un rinforzo strategico per la fascia sinistra, vista la sua versatilità e crescita costante.