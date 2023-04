Conference League, Fiorentina-Lech Poznan: chi gioca e dove vederla

La Fiorentina ospita all'Artemio Franchi il ritorno dei quarti di finale di Conference League, dopo aver espugnato una settimana fa il Miejski di Poznan per 4-1. L'obiettivo è quello di ripetere la straripante prestazione vista in Polonia, per garantirsi un accesso sicuro alla semifinale di una competizione europea, che alla squadra toscana manca dal 2015. Il Lech Poznan atterra in riva all'Arno con il morale basso, tuttavia ha intenzione di riscattarsi e di giocare questa partita a viso aperto, con orgoglio. Chi prevarrà da questo scontro, andrà ad affrontare la vincente di Nizza-Basilea, che all'andata hanno pareggiato 2-2.

Cosa aspettarsi da Fiorentina-Lech Poznan

I viola hanno disputato un intenso match di campionato lunedì sera, contro l'Atalanta, dunque è previsto un sostanzioso turnover contro il Lech Poznan. Italiano, poi, ha da gestire alcuni diffidati pesanti che in caso di ammonizione sarebbero costretti a saltare l'eventuale semifinale di andata, che sono: Milenkovic, Dodo, Ikoné e Amrabat. I primi due dovrebbero accomodarsi in panchina, mentre l'esterno francese e il mediano marocchino saranno fuori per infortunio. Il tecnico gigliato, comunque, non sottovaluta l'impegno e chiede la stessa determinazione che li ha visti prevalere in trasferta: "Il nostro atteggiamento non deve cambiare, dovremo avere la stessa attenzione avuta in Polonia. Se non affronti bene le partite, le difficoltà vengono subito a galla", ha detto il tecnico in conferenza stampa. Davanti nuova chance per Jovic, che in Europa si esalta.

La compagine polacca dovrà far a meno di Salamon, squalificato per doping, intanto l'allenatore van den Brom predica di far meglio rispetto al primo match, nel quale quasi niente ha funzionato secondo le aspettative. "Non si può negare la qualità della Fiorentina. Nella partita di andata sono andati subito in gol e hanno sfruttato ogni occasione. Dobbiamo migliorare nella fase difensiva, ci scottava anche la palla tra i piedi. Chiaramente il risultato conta, ma il modo in cui abbiamo giocato come squadra impone di fare di meglio. Dobbiamo affrontarli a testa alta e far vedere ciò che sappiamo fare", ha dichiarato il coach olandese ai microfoni della carta stampata.

Dove vederla

I quarti di finale di Conference League sono in programma alle ore 18:45 allo stadio Franchi di Firenze. La diretta televisiva sarà affidata a Sky, su Sky Sport Uno (canale 201), e Dazn. Il match sarà visibile anche in streaming su Now e SkyGo, piattaforma riservata agli abbonati Sky.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Jovic. A disposizione: Cerofolini, Terzic, Milenkovic, Dodò, Ranieri, Duncan, Bianco, Barak, Kouamè, Cabral, Sottil. Indisponibili: Amrabat, Brekalo, Ikonè, Sirigu. Allenatore: Italiano

LECH POZNAN (4-2-3-1): Bednarek; Rebocho, Dagerstal, Milic, Pereira; Karlstrom, Murawski; Velde, Marchwinski, Skoras; Ishak. A disposizione: Holec, Rudko, Kvekveskiri, Czerwinski, Sobiech, Douglas, Afonso Sousa, Satka, Ba Loua, Gurgul, Tsitaishvili. Allenatore: Van den Brom

Arbitro: Obrenovic (Slovenia)