Conference League, Fiorentina di misura sul Sivasspor: la decide Barak

La Fiorentina fa sua la prima gara d'andata degli ottavi di Finale di Conference League contro il Sivasspor. All'Artemio Franchi di Firenze i viola si impongono per 1-0, grazie alla stoccata di Barak al 69'. I padroni di casa avrebbero meritato un risultato più rotondo, tuttavia, è arrivata una vittoria attesa seppur di misura. I toscani sono stati poco cinici, molto "sciuponi" e hanno visto anche le streghe nella ripresa con la traversa dei turchi, grazie al colpo di testa di Goutas che ha fatto raggelare lo stadio. In ogni caso, la formazione di Italiano continua la sua striscia positiva di cinque vittorie consecutive, anche se non replica del tutto la prestazione scintillante mostrata contro il Milan. I gigliati restano, però, in salute e anche in Europa hanno dimostrato la propria condizione eccellente, tanto che fanno intendere di avere le carte in regola per proseguire la marcia in questa competizione continentale. Il prossimo importante bivio è giovedì 16 marzo in Turchia, per il confronto di ritorno.

Primo tempo a tinte viola

La Fiorentina di Italiano scende in campo con una formazione tipo, anche se il tecnico gigliato punta un po' a sorpresa su Castrovilli a centrocampo e sul match winner contro il Milan, Luka Jovic. Il Sivasspor si affida a Caicedo come terminale offensivo, ideale per pungere in contropiede i padroni di casa. La prima azione pregevole della partita è opera proprio del numero dieci dei toscani, Gaetano Castrovilli, che al quindicesimo tenta una giocata eccezionale, colpendo il pallone di tacco al volo. La conclusione, purtroppo, si spegne sulla traversa. Brivido per Sasal Vural. Un giro d'orologio più tardi e Giacomo Bonaventura manca un'occasione clamorosa, quando a tu per tu con il portiere avversario, prova un pallonetto senza forza che viene recuperato dalla difesa avversaria prima di solcare la linea di porta. Al 30' è Nico Gonzalez che prova a mettersi in mostra, cercando di mettere il proprio sigillo alla sfida con una pericolosa conclusione in diagonale col suo piede debole, il destro. Sfera che finisce pericolosamente a lato. Il ritmo impostato dalla Fiorentina è alto e gli ospiti si limitano a fare buona guardia, lasciando completamente l'iniziativa alla Viola. Il primo tempo comunque finisce con le squadre ancorate sullo 0-0. La Fiorentina può recriminare per non aver sbloccato il tabellino, dopo aver costruito così tanto e concluso - spesso - in modo errato.

Italiano indovina i cambi

Nella ripresa la Fiorentina prova a spingere sull'acceleratore, ma per larghi tratti del match la porta avversaria sembra stregata. Al 51' Quarta sfiora la rete, col pallone che viene scaraventato fuori con un salvataggio in extremis da parte di Appindangoyé. Quando la partita sembra volgere su un binario morto, il tecnico gigliato opera una rivoluzione, scombinando l'undici. Prima c'è lo spavento per la traversa fortunosa di Goutas, poi la mossa dona i suoi frutti, perché a sbloccare la partita è proprio Antonin Barak, entrato dalla panchina. Il giocatore ceco viene pescato in area di rigore da una mezza rovesciata di Jovic, mentre il lavoro sporco di Cabral apre un pertugio per la conclusione in porta dell'ex Verona, che trafigge l'incolpevole portiere turco. Negli ultimi venti minuti la Viola cerca il raddoppio, ma più di una volta Cabral manca la stoccata vincente. Nel finale espulsione per Gradel. Sfida di ritorno che resta in bilico, ma la Fiorentina coglie una vittoria che ha un'importanza assolutamente decisiva. Appuntamento in terra turca fra sette giorni, ma una Viola così può far bene anche in trasferta.

Il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò , Martínez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli (12′ st Barak), Amrabat (13′ st Mandragora), Bonaventura (24′ st Cabral); Ikoné (12′ st Sottil), Jovic, Nico González (33′ st Kouamè). A Disposizione: Sirigu, Milenkovic, Cabral, Ranieri, Venuti, Duncan, Sottil, Mandragora, Bianco, Barak, Brekalo, Kouamé. ALL. Vincenzo Italiano

SIVASSPOR (4-3-3): Sasal Vural; Paluli, Appindangoyé, Goutas, Ciftçi; Arslan, Cofie, Charisis; Saiz (14′ st Gradel), Caicedo (23′ st James), Yesilyurt (35′ st N’Jie). A Disposizione: Kuckar, Yildirim, N’Jie, Gökay, Ulvestad, Musa, Erdal, James, Albayrak. ALL.: Riza Calimbay

Marcatori: 69', Barak (F)

Ammoniti: Saiz (S), Amrabat (F), Jovic (F), Cabral (F), Biraghi (F), Dodo (F), Cofie (S)

Espulsi: Gradel (S)

Arbitro: Enea Jorgji (Albania)