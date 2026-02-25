Il discorso di Trump alla Camera: "Età dell'oro per l'America, mai rispettati come ora"

È un Donald Trump in grande spolvero quello che alle 21 ora della costa orientale ha fatto il suo ingresso nell'aula della Camera tra gli applausi scroscianti dei repubblicani. Trump ha aperto il suo discorso dichiarando: "La nostra nazione è tornata". Il presidente ha affermato, infatti, che la sua amministrazione ha dato inizio a una "età dell'oro per l'America".

"Oggi, il nostro confine è sicuro. Il nostro spirito è rinato. L'inflazione sta crollando. I redditi stanno aumentando rapidamente. L'economia è in piena espansione come mai prima d'ora e i nostri nemici sono spaventati. Il nostro esercito e la nostra polizia sono al completo", ha detto Trump. "E l'America è di nuovo rispettata, forse come mai prima d'ora".

Trump ha elogiato il successo del suo primo anno di ritorno in carica, affermando: "Stasera, dopo solo un anno, posso dire con dignità e orgoglio che abbiamo raggiunto una trasformazione come nessuno ha mai visto prima e una svolta epocale. "E non torneremo mai più a dove eravamo solo poco tempo fa. Non torneremo indietro. Oggi il nostro confine è sicuro", ha continuato.

La lista degli invitati del presidente Trump nella guest box è stata un mix di americani comuni e personaggi illustri che, a suo dire, hanno tratto beneficio dalle sue politiche del primo anno. Erika Kirk, vedova del commentatore conservatore Charlie Kirk. Invitata speciale anche Sage Blair, una donna della Virginia diventata un punto focale nei dibattiti sui diritti dei genitori e sull'identità di genere dopo che i suoi dirigenti scolastici sono stati accusati di averla incoraggiata a cambiare genere senza il consenso dei genitori quando era minorenne, dando origine a una lunga controversia legale. Tra il pubblico era presente anche la madre di Lizbeth Medina, assassinata nel 2023 da un immigrato clandestino.

"Un'età dell'oro"

Trump ha celebrato i risultati del suo primo anno dopo la rielezione, sottolineando i massimi storici raggiunti dal mercato azionario e i benefici per pensioni e fondi degli americani.Secondo CFRA Research, l'indice di riferimento S&P 500 ha guadagnato il 16,39% e ha raggiunto 39 massimi storici nel 2025. L'indice ha poi toccato alcuni massimi storici a gennaio, ma ha continuato a muoversi lateralmente e quest'anno ha registrato un rialzo di appena lo 0,65%.

Trump è poi passato a occuparsi del tasso di omicidi, che a suo dire ha registrato il calo più significativo mai rilevato, raggiungendo il livello più basso degli ultimi 125 anni. Tuttavia, i dati mostrano che la diminuzione della criminalità è già in corso da diversi anni e non è iniziata improvvisamente con il ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Standing Ovation e applausi in aula per i membri della squadra maschile di hockey olimpica degli Stati Uniti, annunciati da Trump. "Che campioni speciali siete. Grazie mille", ha detto Trump alla squadra prima di esaltare le Olimpiadi estive del 2028 che si terranno a Los Angeles, affermando che la città sarà sicura proprio come lo è ora Washington, DC. Mentre la squadra maschile di hockey statunitense, vincitrice della medaglia d'oro, era presente nelle navate superiori dell'aula, Trump ha annunciato che consegnerà al portiere Connor Hellebuyck la Medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza civile del Paese.

Trump è poi passato a elogiare gli sforzi radicali della sua amministrazione per smantellare i programmi di diversità, equità e inclusione in tutto il paese, dichiarando che la DEI è "terminata"."Abbiamo messo fine alla DEI in America", ha detto Trump dall'aula della Camera durante il suo discorso sullo stato dell'Unione. "Il nostro Paese sta vincendo di nuovo", ha aggiunto.

Prezzi, inflazione e il confronto con l'amministrazione Biden

Il presidente ha poi rivendicato il calo dei prezzi della benzina, un tasso di inflazione più stabile e i segnali che indicano che permettersi una casa sta iniziando a diventare un po' più facile. E ha cercato specificamente il confronto con l'amministrazione Biden. "L'amministrazione Biden e i suoi alleati al Congresso ci hanno dato la peggiore inflazione nella storia del nostro Paese", ha detto Trump. "Ma in 12 mesi, la mia amministrazione ha portato l'inflazione di fondo al livello più basso degli ultimi cinque anni".

I funzionari della Casa Bianca, in queste ore, hanno anche esortato Trump a trovare un equilibrio tra il vantarsi dei suoi successi e il rassicurare gli elettori sul fatto che ha in programma di fornire ulteriori aiuti economici nel corso del prossimo anno. Trump, tuttavia, non ha ereditato la peggiore inflazione nella storia degli Stati Uniti. Il tasso di inflazione annuo nell'ultimo mese intero di mandato di Joe Biden, dicembre 2024, era del 2,9%, e il tasso nel mese in cui Trump è subentrato a metà mandato, gennaio 2025, era del 3,0%. La lettura più recente è stata un tasso del 2,4% a gennaio, segnando un minimo di otto mesi e un netto calo rispetto al tasso del 2,7% registrato a dicembre.

Il presidente ha annunciato, inoltre, che la sua amministrazione ha stipulato accordi con importanti aziende tecnologiche che consentiranno loro di costruire centrali elettriche per i data center che alimentano l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di evitare picchi nei prezzi dell'elettricità nelle comunità circostanti.

Dalla sanità ai dazi

Il presidente ha ribadito il suo "Great Health Care Plan", il piano della sua amministrazione per contribuire a ridurre i costi sanitari, annunciato il mese scorso. Ha ripetutamente affermato di volere che i fondi vadano direttamente ai pazienti, piuttosto che alle compagnie assicurative. "Voglio interrompere tutti i pagamenti alle grandi compagnie assicurative e dare invece quei soldi direttamente alla gente", ha affermato. Ha inoltre chiesto la massima trasparenza dei prezzi da parte degli operatori sanitari. Trump ha sottolineato gli accordi con le aziende farmaceutiche per considerare gli Stati Uniti "nazione più favorita" e fornire farmaci a prezzi più bassi.

Trump ha attribuito ai dazi la "straordinaria svolta economica", definendo la sentenza della Corte Suprema "molto sfortunata". Trump ha affermato che la nuova soluzione per le tariffe doganali "sarà ancora più forte di prima" e ha affermato che "non sarà necessario alcun intervento del Congresso". Ha affermato, inoltre, di aspettarsi che le tariffe "sostituiranno sostanzialmente l'attuale sistema di imposta sul reddito".

Il presidente ha elogiato i repubblicani del Congresso, che a suo dire "hanno portato avanti in modo splendido" il suo One Big Beautiful Bill Act, la legge simbolo del suo programma per il secondo mandato. Trump ha più volte deriso i Democratici per aver votato contro il disegno di legge. Ha affermato che "tutti i Democratici, ognuno di loro, hanno votato contro questi tagli fiscali massicci, davvero importanti e necessari". "Volevano che aumenti fiscali su larga scala danneggiassero la gente, invece", ha detto il presidente. "Ma abbiamo resistito e con la nostra grande e bellissima legge non abbiamo imposto alcuna tassa sulle mance, nessuna tassa sugli straordinari e nessuna tassa sulla previdenza sociale per i nostri cari anziani".

Il nodo sicurezza e immigrazione

Trump ha poi designato il suo vice Vance per guidare quella che ha definito la "guerra alle frodi", criticando "l'immigrazione senza restrizioni". Il presidente ha puntato il dito duramente contro gli stati democratici e ha insistito sul fatto che molti di essi sono afflitti da corruzione. "I pirati somali che hanno saccheggiato il Minnesota ci ricordano che ci sono ampie zone del mondo in cui corruzione, tangenti e illegalità sono la norma, non l'eccezione", ha affermato. "Importare queste culture attraverso l'immigrazione senza restrizioni e le frontiere aperte porta questi problemi proprio qui negli Stati Uniti".

Il presidente ha, inoltre, criticato i democratici per la loro opposizione al finanziamento del DHS senza riforme in materia di immigrazione. "Mentre parliamo, i Democratici in quest'Aula hanno tagliato tutti i finanziamenti al Dipartimento per la Sicurezza Interna", ha detto Trump. "Hanno imposto un altro blocco democratico, il primo dei quali ci è costato 2 punti percentuali di PIL". Trump sostiene che i democratici hanno "chiuso l'agenzia responsabile della protezione degli americani da terroristi e assassini", chiedendo il ripristino completo e immediato di tutti i finanziamenti per la sicurezza dei confini.

Il presidente ha chiesto ai membri del Congresso di alzarsi in piedi qualora concordassero con la sua affermazione secondo cui il primo dovere del governo degli Stati Uniti è proteggere i cittadini, non coloro che si trovano nel Paese illegalmente. I repubblicani sono scattati in piedi e hanno applaudito. Trump ha affermato che chi non si è alzato in piedi dovrebbe "vergognarsi" di se stesso.

Le guerre all’estero

Trump ha dichiarato di aver lasciato aperte tutte le opzioni nei confronti dell’Iran, ribadendo che la politica degli Stati Uniti è da tempo quella di impedire a Teheran di ottenere un’arma nucleare. Secondo il presidente, l’Iran sarebbe interessato a un accordo, ma non avrebbe mai garantito esplicitamente di rinunciare alla costruzione di un’arma atomica.

Sul fronte internazionale, il presidente ha affermato che la sua amministrazione sta lavorando per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, un conflitto che, a suo dire, provoca circa 25.000 morti al mese e che non sarebbe mai scoppiato se fosse stato lui alla Casa Bianca. Trump ha inoltre rivendicato di aver contribuito a chiudere otto guerre nei primi dieci mesi del suo mandato e ha assicurato che continuerà a cercare la pace ovunque possibile, senza però esitare ad affrontare eventuali minacce contro gli Stati Uniti.

Infine, ha sostenuto di aver bloccato quantità record di droga dirette negli Stati Uniti grazie alla campagna militare di diversi mesi contro le presunte navi di narcotrafficanti nei Caraibi e nel Pacifico orientale, ma soprattutto si è appuntato sul petto la cattura di

Il presidente ha concluso il suo discorso alle 22:59, pronunciando il discorso sullo stato dell'Unione più lungo nella storia della televisione, durando un'ora e 48 minuti.