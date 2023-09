Flop di Mancini all’esordio con l'Arabia Saudita: ne prende tre dalla Costa Rica

Comincia con una sconfitta l'avventura di Roberto Mancini come nuovo ct dell'Arabia Saudita. Annunciato lo scorso 27 agosto, a due settimane dalle sorprendenti dimissioni da ct dell'Italia, il tecnico jesino ha fatto il suo debutto nell'amichevole giocata a Newcastle dove i Green Falcons sono stati battuti 3-1 dal Costa Rica.

Nel deserto di St James's Park, davanti a poche migliaia di spettatori, richiamati per lo più dagli avversari, inizia dunque con una sconfitta netta e meritata il regno di Mancini sulla panchina dell'Arabia Saudita, contestata fuori dallo stadio da un gruppo di tifosi del Newcastle, contrari allo sportwashing saudita. Neppure l'arrivo dell'ormai ex tecnico dell'Italia almeno per il momento ha potuto alzare il modesto livello tecnico-tattico della squadra, incappata nella quinta sconfitta consecutiva, dopo le quattro di fila, costate l'esonero a Herve Renard.

Una battuta d'arresto indolore perché si tratta pur sempre di un'amichevole, ma senza alcun dubbio preoccupante per i limiti manifestati dal gruppo con il quale Mancini ha promesso di "riscrivere la storia" , emulando l'impresa degli Azzurri a Euro 2020. Una missione ai limiti dell'impossibile, per quanto visto alla prima uscita, pur con tutte le attenuanti del caso: mancanza giocatori di caratura internazionale, immaturità tattica in serie, imprecisioni e ingenuità in ogni settore del campo. Di sicuro l'ex allenatore di Inter e Manchester City si trova davanti la sfida più difficile della sua carriera.

Veniamo alla partita. Due gol in fotocopia affondano l'Arabia Saudita: punizione dalla destra e incornata vincente in area, prima di Calvo al 12' e poi di Ugalde sul secondo palo al 32'. A quel punto Mancini fa segno con le due dita e chiede: "Due gol così, ma come si fa?" . Nel finale di tempo l'ex Real Keylor Navas è protagonista con tre importanti parate che negano ai sauditi il gol che poteva riaprire la gara. Nella ripresa meglio i Ticos ma al 67' Navas, con l'aiuto della traversa, salva su Al Dawsari, poi sul corner successivo i Green Falcons finalmente passano con Al Bulayhi.

Al minuto 89, però, la difesa saudita perde palla al limite dell'area e Leal, con un gran diagonale, sentenzia la partita. Insomma male il primo tempo, meno peggio la ripresa. A fine partite Mancini è stato praticamente "silenziato". Il governo saudita ha precisato già prima che la gara iniziasse che "non ci sarebbe stata conferenza stampa", tramite un addetto. Un modo di gestire le cose diverso da quello nostrano a cui l'ex ct azzurro dovrà presto abituarsi.

Si torna in campo martedì, per un altro test stavolta contro la Corea del Sud di Jurgen Klinsmann, mentre il mese prossimo l'Arabia Saudita affronterà il Mali. A novembre, invece, scatteranno le qualificazioni mondiali con la sfida con una fra Cambogia e Pakistan, prima di affrontare la Giordania.